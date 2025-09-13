Necaxa 1-1 FC Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, hoy 12 de septiembre

Este viernes 12 de septiembre del 2025 regresa la actividad del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras la fecha FIFA y el primer encuentro en disputarse es el Necaxa vs Juárez. El encuentro comienza en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio Victoria.

Un partido muy llamativo con dos equipos que necesitan sumar de tres. En el caso de Necaxa, llega ubicado en el lugar 15 de la tabla con cinco puntos conseguidos luego de tener una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Acumulan un total de cuatro juegos sin conocer la victoria.

Por otra parte, FC Juárez se ubica en el octavo lugar con once puntos, registra tres victorias, dos empates y dos derrotas. Los de la frontera suman tres victorias de forma consecutiva.