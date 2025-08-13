deportes
Necaxa vs León EN VIVO, Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido entre Necaxa y León de la Jornada 5 del Apertura 2025 a través de TV Azteca Deportes este viernes 15 de agosto

¡Comienza la fiesta! No te pierdas el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre los Rayos del Necaxa y el Club León desde el Estadio Victoria de Aguascalientes este viernes 15 de agosto en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México.

