Necaxa vs Puebla en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 9 del Apertura Liga BBVA MX hoy 19 de septiembre?; marcador online

El partido entre Necaxa y Puebla correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX podrás disfrutarlo completamente en vivo a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes en Azteca 7 y el sitio web de aztecadeportes.com en compañía de la mejor narración del futbol mexicano.

Para este duelo entre los Rayos y La Franja, el conjunto dirigido por Fernando Gago buscará volver a la senda del triunfo y salir de la parte baja de la tabla, lo cual le permitiría acercarse a los puestos que dan un lugar al Play In.

Por su parte, los pupilos de Hernán Cristante están necesitados de un triunfo luego de que en el presente Apertura 2025 su cosecha ha sido de una victoria, un empate y seis derrotas.

Necaxa vs Puebla y Mazatlán vs Atlas EN VIVO, Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Necaxa vs Puebla, cómo ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre los Rayos del Necaxa y La Franja del Puebla se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre de 2025 en punto de las 7:00 pm tiempo del centro de méxico y podrás disfrutarlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 el sitio web de aztecadeportes.com , además de la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Necaxa vs Puebla



Fecha : Viernes 19 de septiembre de 2025

: Viernes 19 de septiembre de 2025 Horario : 7:00 pm tiempo del centro de México

: 7:00 pm tiempo del centro de México Dónde y cómo ver en vivo : Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

: Canal 7 de televisión abierta, Sede: Estadio Victoria de Aguascalientes

Necaxa vs Puebla, ¿qué equipo es el favorito para ganar el partido de la Jornada 9 del Apertura 2025?

Para el partido entre Necaxa y Puebla de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el conjunto de los Rayos sale como favorito principalmente por la localía, por lo que las casas de apuestas auguran que el conjunto de Aguascalientes es la mejor opción de triunfo esta noche en el Estadio Victoria.

Necaxa vs Puebla, momios

