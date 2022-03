Necaxa vs Querétaro EN VIVO | Horario y Dónde ver la Jornada 10

Regresa la actividad en el futbol mexicano. Este Viernes Botanero, en el arranque de la Jornada 10 del Grita X La Paz, Clausura 2022, de la Liga MX, el Necaxa recibe el Querétaro, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

El conjunto de Aguascalientes llega con la necesidad de un triunfo, no solo porque no ha ganando desde hace cuatro jornadas, con dos empates y dos derrotas; sino, porque como locales no han podido sumar de a tres, y buscarán que los que pague los platos rotos sean los Gallos Blancos.

¿Qué pasará con las barras en la Liga MX?

Por su parte, el equipo visitante viene de una bochornosa situación. El futbol mexicano tuvo que parar por unos días, después de que unos inadaptados se salieran de control en el Estadio de La Corregidora y se viviera uno de los episodios m´´as violentos dentro del balompié nacional.

Te puede interesar: Puebla se medirá a una Selección Nacional la próxima Fecha FIFA

En lo futbolista, y tras las sanciones que recibieron, perdieron el encuentro ante el Atlas en lo administrativo, por marcador de 3-0, lo que los dejó con ocho puntos, para colarse en la posición 14 de la Tabla General, uno por debajo de sus rivales de esta noche.

Horario y dónde ver Necaxa vs Querétaro

El partido lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de las 6:50 PM (tiempo del centro de México), con la mejor previa, y el silbatazo iniciar está programado para darse 10 minutos más tarde.

Todo esto, claro, junto a las mejores de nuestro país, en una nueva edición del ya conocido y esperado Viernes Botanero. No te lo puedes perder.

Te puede interesar: Selección Mexicana Femenil Sub-20 consigue su pase al Mundial