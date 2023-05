Lo que necesitan los equipos para avanzar a las semifinales | Clausura 2023

Este sábado 13 de mayo del 2023 inician la actividad de los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2023 y se definirán los primeros dos equipos semifinalistas. Los equipos que se encuentran en las semifinales buscando el título son: Monterrey, América, Chivas, Toluca, Tigres, Atlas, Atlético de San Luis y Santos.

Los dos encuentros que se disputan está tarde son: América vs Atlético de San Luis y Monterrey vs Santos Laguna. Y el domingo jugarán Toluca vs Tigres y Chivas vs Atlas.

Lo que necesita cada equipo para pasar a las semifinales

En cada partido, los equipos necesitan un resultado para lograr clasificar a las semifinales, aquí te decimos que requiere cada uno.

El primer partido es Rayados vs Santos Laguna, se disputa en el Estadio BBVA en punto de las 19:06 horas (tiempo del centro de México). El partido de ida terminó 0-0 por lo que todo se tendrá que definir en la vuelta. Monterrey llega con la ventaja de la posición de la tabla por lo que con la victoria o empate puede clasificar a las semifinales. Por otra parte, en el caso de Santos, deben ganar el partido de vuelta para lograr avanzar a la siguiente fase.

En el segundo partido entre el Club América vs Atlético de San Luis, se jugará desde el Estadio Azteca a las 21:06 horas (tiempo del centro de México). El conjunto dirigido por Fernando Ortiz llega con una ventaja de 3-1 tras ganar en el partido de ida disputado en el Alfonso Lastras con goles de Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Leonardo Suárez.

América necesita ganar o empatar en el marcador global para poder clasificar, mientras que los potosinos deben ganar en el resultado del marcador global. Por el momento, llegan con la urgencia de marcar tres goles y no recibir ninguno.

Para el 14 de mayo, se enfrentan Toluca vs Tigres en el Estadio Nemesio Diez a las 12 horas (tiempo del centro de México). El equipo de los ‘Diablos Rojos’ buscará dar la vuelta a la serie luego de haber perdido por 4–1 en su visita al Estadio Universitario. Toluca puede clasificar si empata o gana en el marcador global, mientras que Tigres debe de mantener la victoria en el marcador global para clasificar a las semifinales.

Por último, Chivas y Atlas cierran la etapa de Cuartos de Final. El ‘Rebaño Sagrado’ sufrió la derrota en el juego de Ida disputado en el Estadio Jalisco por marcador de 1-0. Con gol de Julián Quiñones, el conjunto ‘Rojinegro’ tiene la ventaja de cara a las Semifinales del Torneo Clausura 2023.

Chivas clasifica a la siguiente fase si empata o gana en el marcador global, mientras que Atlas debe de ganar para asegurar su boleto.

