¿Qué necesitan en el Grupo de Brasil y Marruecos para clasificar a 16vos?

Este miércoles 24 de junio se disputa la tercera y última jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un sector que ha cumplido con las expectativas de drama y buen futbol. Con dos selecciones empatadas en la cima, un perseguidor europeo al acecho y un combinado caribeño ya sin posibilidades, las matemáticas dictarán sentencia en los duelos simultáneos: Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití.

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A continuación, analizamos el panorama y las combinaciones que requiere cada escuadra para sellar su pasaporte a los dieciseisavos de final.

¿Qué necesita cada selección para avanzar?

Brasil (4 puntos)

La Canarinha llega en una posición de privilegio gracias a su contundente goleada 3-0 sobre Haití en la fecha anterior.

Si gana o empata: Clasifica directamente a los 16vos de final. Un triunfo, combinado con una diferencia de goles favorable, le aseguraría el liderato del sector.

Clasifica directamente a los 16vos de final. Un triunfo, combinado con una diferencia de goles favorable, le aseguraría el liderato del sector. Si pierde: Se quedaría con 4 unidades y se vería superada por Escocia. Necesitaría que Haití venza o empate ante Marruecos para avanzar como segundo; de lo contrario, caería al tercer puesto y dependería de la repesca de mejores terceros.

Marruecos (4 puntos)

Los Leones del Atlas se acomodaron en la pelea tras secar la ofensiva escocesa.

Si gana o empata: Asegura su presencia en la ronda de eliminación directa. Si gana por goleada y Brasil tropieza o empata, Marruecos podría asaltar el liderato de la zona.

Asegura su presencia en la ronda de eliminación directa. Si gana por goleada y Brasil tropieza o empata, podría asaltar el liderato de la zona. Si pierde: Se mantendría con 4 puntos. Si Escocia empata o gana ante Brasil, Marruecos podría bajar al tercer sitio por diferencia de goles, quedando a la espera de los otros grupos.

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Escocia (3 puntos)

El conjunto europeo mantiene vivas las esperanzas pero tiene la aduana más compleja.

Si gana: Clasifica de forma automática a los 16vos con 6 puntos, superando a Brasil en la tabla.

Clasifica de forma automática a los 16vos con 6 puntos, superando a en la tabla. Si empata: Llegaría a 4 unidades. Aunque no aspiraría al subliderato si Marruecos suma, esos 4 puntos prácticamente sellarían su boleto como uno de los mejores terceros del certamen.

Llegaría a 4 unidades. Aunque no aspiraría al subliderato si suma, esos 4 puntos prácticamente sellarían su boleto como uno de los mejores terceros del certamen. Si pierde: Se queda estancada en 3 puntos y con diferencia de goles negativa, dependiendo de un milagro absoluto en el resto de los sectores del torneo.

Haití (0 puntos)

Tras encajar derrotas consecutivas, la selección caribeña se encuentra matemáticamente eliminada de la justa mundialista. Este miércoles jugarán únicamente por el orgullo y por cerrar de manera digna su histórica participación frente al cuadro marroquí.

