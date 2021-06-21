Sam Stevens se llevó el Colombia Classic

Con un total de 11-bajo par 273, el estadounidense Sam Stevens se proclamó campeón del Colombia Classic, sexto evento de la temporada 2020-21 del PGA TOUR Latinoamérica que se celebró esta semana en el Club Campestre de Bucaramanga.

El jugador de 24 años se separó por un golpe de Paul Imondi, quien apretó el acelerador este domingo con una ronda de 67 golpes. El estadounidense firmó un águila en el 15, par-5, para quedar a un solo golpe de Stevens. Imondi terminó media hora antes y esperaba en la casa club a lo que pudiera hacer Stevens en los últimos hoyos de juego.

Paul Imondi cierra con par al 18 y con tarjeta de 67 golpes (-4) escala al segundo lugar del @HOLCIMColombia1 #ColombiaClassic. Con 10-bajo par espera en la casa club.@pimondi shot a 67 on his final round of the Colombia Classic. At 10-under he is waiting at the clubhouse. pic.twitter.com/OXi9oTOrQp — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 20, 2021

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En el tercer puesto terminaron el holandés Rowin Caron (67) y el estadounidense y co-líder de la

competencia tras 54 hoyos, Patrick Newcomb. El último de ellos no pudo aguantar la presión de ir en el último grupo del día y con una tarjeta de 72 golpes liquidó sus opciones de obtener su segundo triunfo en PGA TOUR Latinoamérica.

El quinto lugar, a cuatro golpes del campeón, quedó dividido entre los estadounidenses Garrett May (65) y Ryann Ree (68) y el mexicano Juan Carlos Benítez. El top-10, con globales de 278 golpes, 6-bajo par, lo cerraron un grupo de ocho jugadores entre los que destacan el colombiano David Vanegas (último campeón de un evento que el Tour disputó en Bucaramanga) y los mexicanos Raúl Pereda y Rodolfo Cazaubón, este último cuatro veces ganador en PGA TOUR Latinoamérica.

Vanegas, campeón del Colombia Open de 2014 en Ruitoque Country Club, el otro club que tiene la ciudad, firmó en su última ronda un 65 enmarcado por dos águilas, cinco birdies y tres bogeys. Este score le permitió ser el mejor de los seis locales que superaron el corte.

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Sam Stevens hace par al 18 y con 11-bajo par en el global es el campeón del @HOLCIMColombia1 #ColombiaClassic presentado por @VolvoCarCo.@sam_wise_ made par on 18th and with 11-under he is the Colombia Classic winner. pic.twitter.com/WJrUkqCyto — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 20, 2021

El Tour ahora se dirige a Quito, Ecuador, para una nueva edición del Banco del Pacífico Open. El evento celebrará en el Quito Tenis y Golf Club su séptima edición como parte del calendario oficial del PGA TOUR Latinoamérica.

