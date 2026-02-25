Exjugador de la Liga MX revela que Sergio Canales fue pieza clave para que fichara con el Betis

El colombiano Nelson Deossa, exjugador de los Rayados de Monterrey, ha compartido detalles sobre cómo se concretó su fichaje por el Real Betis en el verano pasado, destacando la influencia de Sergio Canales, con quien coincidió en el mismo equipo.

¿Qué le dijo Sergio Canales a Deossa?

El mediocampista declaró al sitio transfermarkt que luego de disputar el Mundial de Clubes se le presentó la oportunidad de llegar al Betis. En ese momento, buscó orientación en el español Canales, quien le transmitió confianza para dar el salto a Europa. “Hablé mucho con Sergio, que la verdad fue alguien importante para poder tomar esa decisión. Me dijo que iba a llegar a una gran institución, que era una oportunidad muy bonita para mí, para mi vida y para mi carrera como futbolista”, explicó el colombiano.

La recomendación de Sergio Canales fue determinante para que aceptara la propuesta verdiblanca, convencido de que era el paso correcto para cumplir su sueño de jugar en Europa.

El jugador reconoció que llegar al Real Betis significó un avance fundamental en su carrera. “Al tener esa referencia de un gran jugador como es él, opté por venir acá”, añadió, subrayando la importancia de contar con el respaldo de alguien con experiencia en el club. Para Deossa, la oportunidad de vestir la camiseta verdiblanca representa no solo un reto profesional, sino también la realización de un objetivo personal largamente esperado.

Deossa y la llegada de Álvaro Fidalgo

Deossa también se refirió a la incorporación de Álvaro Fidalgo al conjunto del Betis. “Contento de tenerlo por acá. La verdad que es una persona muy humilde, increíble, el talento que tiene es abismal. Nos puede ayudar muchísimo”, comentó, destacando la calidad y humildad del exmediocampista del América.

Las declaraciones de Deossa reflejan cómo las recomendaciones entre futbolistas pueden marcar decisiones trascendentales. En su caso, el consejo de Sergio Canales fue clave para dar el salto al Betis y cumplir su sueño europeo. Ahora, con la llegada de Fidalgo y su propia adaptación al club, el colombiano espera consolidarse como una pieza importante en el proyecto verdiblanco.

Su historia es un ejemplo de cómo la experiencia compartida entre jugadores puede abrir caminos y transformar carreras, y de cómo el Betis sigue siendo un destino atractivo para talentos que buscan crecer en el fútbol europeo.

