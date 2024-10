“No sé quien sea": Nene Beltrán responde a declaraciones de jugador de Atlas

Como suele ser el caso con las grandes rivalidades, el Clásico Tapatío ha comenzado a jugarse días antes de que se pite el silbatazo inicial en el Estadio Akron. Las Chivas del Guadalajara recibirán la visita del Atlas este sábado en el marco de la Jornada 11 del Apertura 2024 y un par de jugadores de ambos bandos le han puesto sabor al duelo. Primero fue Edgar Zaldívar por los rojinegros y después Fernando ‘Nene’ Beltrán por el Rebaño Sagrado.

El referente de La Academia habló sobre lo especial que había sido lograr un bicampeonato con el Atlas, mientras del otro lado de la ciudad no han tenido el mismo éxito. Las Chivas se coronaron en la Liga BBVA MX en el ya lejano 2017, cuando eran dirigidas por Matías Almeyda. Las palabras del ‘Gary’ claramente tuvieron efecto en Verde Valle, aunque desde la trinchera rojiblanca.

“Te da el reconocimiento de ser bicampeón, ellos no han conseguido prácticamente nada con su club. A lo mejor pueden ser más vistos o más reconocidos o lo que sea, pero me llena más a mí, me quedo más con el valor o con el sabor de que tú hiciste historia acá, que dejaste tu huella acá, como sucedió con Jeremy, con ‘Hueso’, Gaddi, yo, tuvimos esa oportunidad de poder dejar un bicampeonato aquí en esta institución que nos dio la oportunidad, yo con eso tengo, porque lo buscamos durante mucho tiempo”, comentó el futbolista del Atlas.

La respuesta desde las instalaciones de las Chivas no se hicieron esperar, cuando a Beltrán se el cuestionó al respecto en conferencia de prensa, no dudó en asegurar que desconoce al autor de la ‘provocación’ rojinegra. “No lo conozco, no sé quién sea”, declaró el talentoso mediocampista del Rebaño Sagrado.

Este jueves, Roberto ‘Piojo’ Alvarado arrojó un petardo en la sala de prensa de Verde Valle, mientras los medios se encontraban en el lugar. Lo anterior podría costarle algunos juegos al futbolista, pues la Liga BBVA MX y las propias Chivas podrían sancionarlo.

