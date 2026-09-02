Néstor Araujo regresa a España tras salir del Club América

Néstor Araujo salió del Club América en este mercado de verano, tras la llegada de Guillermo Almada. El defensa fue uno de los casos raros del futbol, ya que, pese a que no jugaba con André Jardine, permaneció en el equipo, aunque no era tomado en cuenta. Ahora, el exjugador de Cruz Azul sorprendió a todos al aparecer en España, al regresar a uno de los conjuntos que le abrió las puertas del viejo continente.

Araujo regresó al Celta de Vigo, pero en esta ocasión no como jugador, sino como espectador.|@nestoraraujo14

Araujo regresó al Celta de Vigo, pero en esta ocasión no como jugador, sino como espectador, ya que apareció en las gradas del Estadio Abanca Balaídos para presenciar el duelo de los locales contra el Athletic Club tras su salida de las Águilas. Sin embargo, para mala fortuna del exseleccionado mexicano, el conjunto español al que una vez representó perdió por marcador de 2-0.

"Una visita muy especial. Néstor Araujo no se quiere perder el partido del Celta Fortuna en Abanca Balaídos. ¡Qué padre verte por aquí!", escribió el equipo de España junto a una foto del exjugador del Club América.

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Los números de Néstor Araujo con el Celta de Vigo

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el jugador de 25 años jugó para el Celta de Vigo durante 4 temporadas. En este tiempo disputó 136 partidos, 120 de ellos como titular. Además, marcó 4 goles y fue acreedor a 22 tarjetas, tanto amarillas como rojas.

El canterano de Cruz Azul permaneció 4 años en el futbol de España, hasta que en verano de 2022 fue repatriado por el conjunto azulcrema, donde comenzó una carrera como titular, pero tras la llegada de Jardine al banquillo fue relegado a la banca, a tal punto de ni siquiera ser tomado en cuenta para jugar.

Pese a ese trago amargo, Néstor formó parte de la plantilla que se ganó el tricampeonato de la Liga BBVA MX, por lo que su nombre ya quedó grabado en la historia de las Águilas.

Ahora, está sin equipo y se desconoce si desea continuar con su carrera o ponerle fin a su carrera, que inició en las inferiores de la Máquina, para después pasar a Santos Laguna, Celta de Vigo y finalmente el conjunto de Coapa.