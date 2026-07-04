ÚLTIMO MOMENTO: América le da las gracias a ex seleccionado mexicano en pleno Mundial 2026

Se mueve el Nido de Coapa de cara al Torneo Apertura 2026, el Club América le dio las gracias a Néstor Araujo y el defensa central se convertirá en agente libre. Tras la llegada de Guillermo Almada y su cuerpo técnico, decidieron prescindir del ex seleccionado mexicano que fue de más a menos como jugador azulcrema.

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A través de sus redes sociales, el club de Coapa dio a conocer la noticia: ''Gracias por haber defendido nuestros colores, Néstor Araujo. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!.'', destacó el posteo hacia el ex futbolista de Santos Laguna. Cabe recordar que, en verano de 2022, el América desembosló cerca de tres millones de euros por hacerse de sus servicios al Celta de Vigo, monto del que no recuperará ni un solo peso.

Finalmente, será cuestión de tiempo saber el nuevo paso en la carrera profesional de Araujo a sus 34 años. Podríamos ver al canterano de Cruz Azul en algún otro club del futbol mexicano o veremos si prueba suerte nuevamente en el balompié del extranjero tras sus cuatro años en Vigo con el Celta.

¿Cuándo inicia el Apertura 2026?

Será el jueves 16 de julio cuando se reanuden las acciones del futbol mexicano con la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Los Rayos del Necaxa recibirán a los Potros de Hierro del Atlante en el Estadio Victoria en punto de las 9:00 pm. Cabe destacar que, un día antes se jugará el duelo por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dos días después, sábado 18 de julio la gran final de la justa veraniega en Nueva York.