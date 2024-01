La baja tendría el América por culpa de André Jardine

América podría sumar otra baja para el Clausura 2024. Las Águilas están como líderes del semestre con tres victorias en tres partidos, donde no han recibido gol y tienes seis dianas a favor. Esto lo han conseguido con algunas bajas o ausencias, enfrentando los partidos con cuadro alterno.

Entre algunas lesiones y otros que se están adaptando luego de las vacaciones de invierno, André Jardine ha tenido que salir sin su 11 titular, aunque eso no ha sido ningún problema, pues se encuentran como líderes del semestre, y de hecho, no pierden en torneo regular desde la Jornada 1 del semestre pasado.

Programa 8: Los mejores momentos de En Caliente | Resumen

Te puede interesar:

André Jardine no cuenta con Néstor Araujo para el Clausura 2024

Para este torneo, aunque no se ha especulado que pueda ser baja del América, las condiciones lo podrían poner como transferible a días de que cierre el mercado de fichajes. Se trata de Néstor Araujo, quien no ha sumado minutos este torneo, de hecho, no ha sido ni convocado a los duelos pasados.

A pesar de que entrena al parejo de sus compañeros, ya está recuperado de la lesión que lo tuvo fuera, está siendo considero como el quinto elemento en la zaga de las Águilas. Primero están Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, mientras que sus suplentes serían Israel Reyes y Ramón Juárez.

Ulises Naranjo/Ulises Naranjo Nestor Araujo of America during the game America vs Pachuca, corresponding to Round 10 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 04, 2023.



Nestor Araujo de America durante el partido America vs Pachuca, Correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 04 de Marzo de 2023.

Te puede interesar: Fidalgo le revela su futuro a árbitro de la Liga BBVA MX

¿Cuánto tiempo le queda a Néstor Araujo con el América?

A Araujo aún le resta un año de contrato con el América, y con tantos torneos por disputar para Jardine y los suyos, ahí podría ser tomado en cuenta, pero eso será decisión del entrenador brasileño. O en esta ocasión abrirle las puertas para que pueda salir, como hace seis meses, donde se especuló que podía llegar al AEK de Athenas con Matías Almeyda, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro.