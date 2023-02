Néstor de la Torre: “Diego Cocca presentó un proyecto y tomó fuerza”

Se terminó la búsqueda, Diego Cocca es el elegido para ser director técnico de la selección mexicana, fue elegido entre varias propuestas y proyectos.

Fue el ganador debido a que su propuesta fue la más sólida y contundente, justo lo que necesita la selección. Alguien que le dé personalidad y sobre todo identidad.

El futbol mexicano se encuentra perdido, no tiene pies ni cabeza

Te puede interesar: ¿Cuándo daría su primera convocatoria Cocca con la Selección Mexicana?

Néstor de la Torre, en exclusiva con Azteca Deportes

Néstor de la Torre, ex directivo de la selección nacional sabe lo que se necesita para que México pueda caminar de la mano de un proyecto.

“No puede ser que un técnico de un proceso de dos años venga y juegue super diferente al proceso de dos años antes, el técnico le da la identidad a la selección, pero no, la selección tiene que tener identidad por sí misma y no pasa así yo eso no lo entiendo y no lo soporto” declaró el ex directivo.

¿Cuáles son las credenciales de Diego Cocca?

Diego Logró algo que en 70 años no se había conseguido, darle identidad a los rojinegros del Atlas y en base a esa estructura logró darles no solo un campeonato sino un bicampeonato.

Por eso Néstor de la Torre sabe que para que un proyecto tenga éxito debe tener claro lo siguiente:

“Tener algo claro, definido, e ir construyendo y cimentando a base de la repetición además algo que siempre he dicho, la continuidad nos da la perfección y la competencia nos da el crecimiento” sentenció

Te puede interesar: Los detalles del contrato de Diego Cocca con Selección Mexicana

Una silla que está comprometida con una afición mexicana que está dolida y quiere resultados basados en un proyecto que justo es lo que buscaron con la incorporación de Cocca a la selección mexicana.

“Buscar una forma de juego de acuerdo a la idiosincracia de los mexicanos,para así encaminarla a las menores y buscar un sistema de juego y que eso vaya hacia abajo en las formas de jugar, para desarrollar el conocimiento para que desde las menores se alimenten a la mayor” concluyó.