Inmediatamente después de que se agotó el tiempo en la cancha del Levi's Stadium comenzaron a salir camisetas alusivas a la victoria de los Seattle Seahawks en el Super Bowl 2026, una práctica común entre los equipos de la NFL; sin embargo, los New England Patriots también tenían una gran cantidad de mercancía en caso de levantar el trofeo Vince Lombardi.

Qué pasará con la mercancía de New England Patriots tras perder el Super Bowl 2026

Los New England Patriots tenían preparadas camisetas y productos alusivos a una hipotética victoria en el Super Bowl 2026, pero al caer ante Seattle Seahawks todo ese merchandising no podrá ser destinado a la venta.

Sin embargo, no será desperdiciado ya que desde el 2015 la organización Good360 se encarga de encontrarle un destino adecuado, principalmente en zonas y comunidades vulnerables en países de Sudamérica, África y Medio Oriente en donde la NFL tiene programas de desarrollo.

Seattle Seahawks sí pudo estrenar sus playeras de campeones|Carlos Barria/REUTERS

Se trata de una cantidad limitada de productos con algunos miles de artículos, ya que la producción a gran escala comienza una vez conocido el ganador del Super Bowl para evitar desperdicios.

Good360 es una fundación sin fines de lucro que se encarga de apoyar a personas o comunidades afectadas por desastres y trabaja a la par con voluntarios y grandes empresas.

En años anteriores, la mercancía de los equipos perdedores del Super Bowl fue repartida en países como Nicaragua, Zambia y Armenia y se espera que este año no sea la excepción con los productos que no podrán ser comercializados de los New England Patriots.

