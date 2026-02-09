New England Patriots vs Seattle Seahawks: ¿Quién ganó hoy el Super Bowl XL y es campeón de la NFL?

Once años después de una de las derrotas más dolorosas de su historia, los Seattle Seahawks encontraron redención en el Levi’s Stadium. Con una defensa dominante y una actuación histórica de Jason Myers, que limpio el récord de f¿goles de campo en un Super Bowl, Seattle venció 29-13 a los New England Patriots y se proclamó campeón del Super Bowl LX.

No fue un partido de grandes intercambios ofensivos ni de jugadas espectaculares constantes, fue más una exhibición de control y autoridad, en la que cada error del rival tuvo consecuencias y cada avance de Seattle fue suficiente para inclinar el juego a su favor.

El entrenador Mike Macdonald (Seattle) apostó por presionar sin descanso al mariscal joven, Drake Maye y limitar por completo a la ofensiva de New England, que se fueron sin puntos al descanso, superados por la intensidad y disciplina de la defensiva de Seattle.

A la ofensiva, Sam Darnold condujo el ataque con inteligencia y mantuvo al equipo en terreno favorable. Jason Myers fue la figura del primer tiempo al convertir tres goles de campo consecutivos, lo que permitió a Seattle irse al medio tiempo con ventaja de 9-0.

Bad Bunny y el dominio de Seattle tras el medio tiempo

Tras el espectáculo de medio tiempo muy polémico por los aficionados, encabezado por Bad Bunny, Seattle regresó decidido a cerrar el partido. Myers amplió la ventaja con otro gol de campo y, poco después, Darnold encontró a AJ Barner en la zona de anotación para el primer touchdown del partido.

New England reaccionó brevemente en el último cuarto con un pase largo de Drake Maye que terminó en touchdown, pero la esperanza duró poco. En la siguiente posesión de balóne, la presión defensiva volvió a marcar diferencia y Uchenna Nwosu aprovechó un balón suelto para devolver el balón 45 yardas hasta la zona de anotación.

Jason Myers cerró una noche histórica con un sexto gol de campo, estableciendo un nuevo récord en un Super Bowl. Más allá del brillo individual, el triunfo fue producto de una defensiva que forzó errores, provocó intercepciones y nunca permitió que los Patriots encontraran ritmo.

Los errores de Drake Mayers que costaron el Super Bowl LX

Drake Maye terminó el partido bajo constante presión y con pérdidas que se tradujeron en puntos para Seattle. Darnold, en contraste, cumplió su papel sin errores graves y entendió el tipo de partido que debía jugarse.

Con el confeti azul y verde cubriendo el césped de Santa Clara, los Seahawks dejaron atrás definitivamente los fantasmas del pasado. Esta vez, la historia se escribió con tacleadas, presión constante y la pierna infalible de Jason Myers. Seattle volvió a lo más alto de la NFL.

