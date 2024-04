Revelan al árbitro para el partido New England Revolution vs América

El Club América visitará el Estadio Gillette para arrancar la actividad en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup: el conjunto dirigido por Andre Jardine se medirá a New England Revolution en Foxborough, compromiso para el cual ya anunciaron al cuerpo arbitral, encabezado por silbantes salvadoreños.

Para el compromiso, el Club América no contará con Julián Quiñones e Illian Hernández por lesión. Mientras que New England Revolution, luego de cinco partidos disputados en la presente temporada de la MLS, no conoce la victoria: se ubica en la última posición de la Conferencia Este con apenas un punto; además, su marca en casa es de un empate y dos derrotas.

América parece invencible: ¿quién lo puede vencer en la Liga BBVA MX? | En Caliente

Te puede interesar: Lo que pagaría el Club América por su primer fichaje para el torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

Los árbitros para el partido New England Revolution vs América

Ismael Cornejo (El Salvador) | árbitro central

David Morán (El Salvador) | árbitro asistente 1

Zachari Zeegelaar (Surinam) | árbitro asistente 2

Julio Luna (Guatemala) | cuarto árbitro

Benjamín Pineda (Costa Rica) | árbitro VAR

Ricardo Montero (Costa Rica) | árbitro VAR 1

Será el tercer partido pitado por Ismael Cornejo en la presente edición de la CONCACAF Champions Cup: estuvo en el duelo de primera ronda entre New England Revolution e Independiete y en el duelo de octavos de final entre Piladelphia Union y Pachuca; en ambos partidos, sacó dos tarjetas amarillas.

¡#VuelaElAve 🦅!



🆚 New England Revolution

🏟️ Gillette Stadium

📅 2 de abril

🕗 19:00 horas pic.twitter.com/zDGz2H52GV — Club América (@ClubAmerica) April 2, 2024

América busca el boleto al Mundial de Clubes

En caso de eliminar a New England Revolution en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, el Club América se medirá, en semifinales, al ganador de la serie entre Pachuca y Herediano en busca de un boleto a la final de la competencia. Quien termine como monarca de la presente edición será invitado al próximo Mundial de Clubes, que tendrá nuevo formato con 32 equipos participantes.

Te puede interesar: ¿Se llenará el Estadio Azteca? Los precios de los boletos para el América vs New England Revolution