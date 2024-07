Alineaciones confirmadas New England Revolution vs Mazatlán | Leagues Cup

Este sábado 27 julio del 2024, continúa la actividad de la jornada 1 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2024. Los partidos del día son: Philadelphia Unions vs Charlotte FC, New England Revolution vs Mazatlán, Houston Dynamo vs Atlas, Puebla vs Inter Miami, New York Red Bulls vs Toronto FC, St. Louis City SC vs FC Dallas y Chivas vs San Jose Earthquakes.

Uno de los juegos llamativos es el de New England Revolution vs Mazatlán, el encuentro comienza en punto de las 18 horas tiempo del centro de México. El encuentro se jugará el Estadio Gillette.

AZTECA STATS: El historial de New England vs Mazatlán | Leagues Cup 2024

Te puede interesar: New England vs Mazatlán EN VIVO por TV Azteca dónde ver transmisión online gratis| Fase de Grups Leagues Cup 2024

Alineación de New England Revolution

Caleb Porter manda la siguiente alineación

Portero:Aljaz Ivacic

Defensas: Bye, Kessler, Arreaga y Miller

Mediocampistas: Polster, Kaye, Bajraktarevic. Harkes y McNamara

Delanteros: Bobby Wood

Alineación de Mazatlán

Victor Vucetich manda la siguiente alineación

Portero: Huego González

Defensas: Colula, Facundo Almada, Gustavo Sánchez y Jair Díaz

Mediocampistas: Eduardo Torres, Joaquín Esquivel, Roberto Meráz

Delanteros: Yoel Barcenas, Josue Colmán y Luis Amarilla

Te puede interesar: ¡AHORA SÍ!: Helmut Marko DESTACA la labor de Checo Pérez en la clasificación de Bélgica