Alineaciones confirmadas New England vs América | Cuartos de Final CONCACAF Champions Cup

Este martes dos de abril de 2024, continúa la actividad de los Cuartos de Final CONCACAF Champions Cup y los dos encuentros del día que tenemos son: Columbus Crew vs Tigres y New England vs América.

El juego encargado de cerrar con la actividad del día es el de New England vs América. El encuentro se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Gillette.

¡Llegó el momento de cerrar el torneo regular y buscar el pase a semifinales de Champions Cup! 💪Guarda nuestro calendario y vamos juntos 💙💛 pic.twitter.com/lOYifFFhh7 — Club América (@ClubAmerica) April 1, 2024

Los equipos de la Liga BBVA MX tendrían que avanzar en la Concachampions: Álvaro López Sordo

Así llega el New England y América

Este New England llega de eliminar al conjunto de Alajuelense al quedar 5-1 en el marcador final. El equipo de la MLS llega de perder y empatar un encuentro desde que disputó los Octavos de Final.

Por su parte, el América eliminó a Chivas al ganarle en el marcador global 5-3. Desde los Octavos de final, ha disputado dos encuentros, registra un empate y una victoria. Por una parte, el equipo de Coapa llega en el primer lugar de la tabla de la Liga BBVA MX con 28 puntos conseguidos. Mientras que el New England se encuentra en el último lugar con un punto.

Alineación del América

Portero: Luis Malgón

Defensas: Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky y Cristian Calderón

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez

Delanteros: Javairo Dilrosun, Alejandro Zendejas y Henry Martín

Alineación de New England

Portero: Earl Edwards

Defensas: David Rommey, Henry Kessler, Jonathan Mensah y Ryan Spaulding

Mediocampistas: Dejuan Jones, Tomás Chancalay, Matt Polster

Delanteros: Carles Gil, Nacho Gil y Giacomo Vrioni

