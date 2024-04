Cobertura New England vs América EN VIVO|Cuartos de final ida Concachampions

Las Águilas del América viajan a territorio americano para intentar sacar ventaja en la ida de los cuartos de final frente al New England Revolution la noche del martes. Los muchachos de André Jardine no contarán con Julián Quiñones, quien no logró recuperarse a tiempo de una molestia muscular que se presentó mientras jugaba con la Selección Mexicana en la Nations League. Ante ello, el técnico brasileño se verá forzado a mover piezas en su once titular.

Los azulcremas enfrentarán al peor equipo de la MLS, toda vez que los dirigidos por Caleb Porter solo han sumado un punto en cinco compromisos disputados. Ante sí tendrán al actual líder del Clausura 2024 y a la mejor defensa de la Liga BBBVA MX, una que solo ha permitido siete anotaciones en el campeonato local. Por si fuera poco, América apunta a tener de vuelta a elementos de la estatura de Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas. Se espera que en lugar de Quiñones vaya Brian Rodríguez.

“América es el mejor equipo con el que hemos jugado, no tengo duda por la importancia que tiene en el área, pero les he dicho a los muchachos que tenemos la chance de avanzar, iremos al Azteca después, pero primero debemos de sacar un buen resultado acá", mencionó el estratega de los estadounidenses. La vuelta se disputará en territorio mexicano a petición del Revolution, que el 9 de abril tendrá un evento en su estadio.

El cuadro local llegará bien descansado al duelo, la última vez que jugaron fue el sábado 23 de marzo en el marco de ja Jornada 5 en MLS, empatando a un gol con el Chicago Fire. Por su parte, los actuales campeones de la Liga BBVA MX volvieron a la acción después de la Fecha FIFA con triunfo sobre el Atlético de San Luis.

