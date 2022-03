Cobertura New England vs Pumas EN VIVO | Concachampions

Los Pumas esperan seguir con la buena racha. Los universitarios buscarán irse con ventaja en la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, este jueves, cuando se midan ante el New England Revolution, de la MLS, en territorio rival.

El encuentro no será nada fácil sobre los de Pedregal, pues el duro clima de Nueva Inglaterra podría ser determinante para el resultado final.

Estadísticas New England vs Pumas | Concachampions

Los auriazules vienen de derrotar en los Octavos de Final al Saprissa, de Costa, por marcador global de 6-3, luego empetar en tierras centroamericanas 2-2, para regresar a Ciudad Universitaria y concluir con la obra por pizarra de 4-1, con doblete de Juan Dinenno.

Por su parte, el New England Revolution se clasificó a estas instancias sin jugar. Los de las barras y las estrellas no pudieron disputar su encuentro de Octavos de Final, ya que su rival el AS Cavaly, de Haití, no pudo viajar a Estados Unidos por problemas con sus visas.

Alineaciones Confirmadas New England vs Pumas | Octavos de Final

Alineación New England Revolution

Portero: E. Edwards Jr.

Defensas: B. Bye, A. Farrell, O. González, D. Jones.

Medios: M. Polster, A. Traustason, S. Lleget, C. Hill.

Delanteros: A. Buksa, G. Bou.

Alineación Pumas

Portero: A. Talavera

Defensas: J. Rodríguez, N. Freire, J. Galindo, A. Ortíz, A. Mozo



Medios: Rogerio, F. Álvarez, H. Meritao, L. López

Delanteros: J. Dinenno