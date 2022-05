Newbie regresa a la LLA tras su paso por la LCS

El support argentino Leandro “Newbie” Marcos reveló a través de su cuenta oficial de twitter que estará de regreso en México para disputar la temporada de Clausura de la Liga Latinoamérica de League of Legends 2022, máximo circuito de la escena competitiva de nuestra región.

Luego de su paso por Golden Guardians de la LCS en 2021, Newbie anunció su retiro del competitivo tras una temporada irregular en la liga profesional de Norteamérica. El joven de 25 años de edad regresará a la liga en la que brilló con All Knights, pero ahora con los colores de Globant Emerald Team.

“¿LO ESPERARON MUCHO? ¿YA ESTÁ CON NOSOTROS? @newbiel0l, se suma a GET para competir en el segundo split de #LLA y llevar a la Esmeralda a lo más alto. No se preocupen, él también tendrá su propia #Neweek“, Publicó GET a en sus cuentas oficiales.

La organización de esports argentina llegó a la primera división de LoL (LLA) para disputar el Apertura 2022, sin embargo, el cambio de nivel en primera categoría le pesó a los campeones de la División de Honor del cono sur, terminando como últimos en la tabla de posiciones del torneo.

El segundo torneo regional de la región comenzará una vez conozcamos al monarca de MSI 2022 que será celebrado del próximo 10 al 29 de mayo. Recordemos que el Split de Clausura es el evento que otorga la clasificación directa al Campeonato Mundial de League of Legends, este año será Worlds 2022.

Por tal motivo Globant Emeralds Team buscará un papel más protagonista en la próxima competición, juntando de principio a Warangelus con Newbie en un roster que pinta por mejorar.

El ex soporte de Estral Esports, Choi “Mia” Sang-in fue presentado como nuevo jugador de TSM, equipo histórico de la liga de Estados Unidos, el jugador surcoreano se une a la lista de jugadores que LLA ha exportado a esa liga de la escena como Josedeodo y el mismo Newbie.