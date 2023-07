En Argentina prohíben que juegue refuerzo de Cruz Azul

El conjunto de Cruz Azul presentó como nuevo refuerzo a Willer Ditta el 6 de julio de 2023, el defensor colombiano de 26 años llegó como el sexto refuerzo del equipo y Ricardo Ferretti espera poder contar con él lo más pronto posible.

¡Ya es oficial! ¡Llega una muralla colombiana a la defensa celeste!



La Directiva Celeste intenta hacer todo lo posible para poder inscribir lo antes posible a Willer Ditta y pueda ya tener sus primeros minutos con el equipo. La razón por la que no lo han podido registrar es que necesitaban liberar una plaza de jugador no formado en México, tema que parecen tener resuelto pues mandarán al chileno Iván Morales de préstamo.

A pesar de los intentos que están haciendo para que el colombiano tenga su debut, desde Argentina aseguran que su pase a México aún no está cerrado por lo que no podría jugar con Cruz Azul.

Newell´s prohibe debut de Willer Ditta

El presidente de Newell’s, equipo del que llegó Willer Ditta, aseguró en entrevista para La Capital de Argentina, que el nuevo refuerzo de Cruz Azul no tiene autorización para jugar en otro equipo pues su pase no está cerrado.

“Su pase a México no está cerrado. Su salida de Newell’s no tiene contrato firmado. Todavía no está autorizado a jugar en otro equipo. Nosotros defendemos la plata de nuestra institución. Cuando tengamos definido el número lo daremos a conocer”.

Por el momento la directiva de Cruz Azul no ha comentado nada al respecto, pero se espera que el equipo pueda cerrar en esta semana su inscripción a la Liga BBVA MX y pueda tener su debut.

Ricardo Ferretti aclara situación de Ditta

Ricardo Ferretti habló en conferencia de prensa este lunes 10 de julio de 2023 y confesó que por lo que él sabe no hay ningún problema con Willer Ditta, pero confesó que el jugador hizo sus trámites correspondientes.

“Por lo que sé, todo está en orden, no hay ningún problema, el jugador hizo trámites, para tomarse en cuenta como cualquier integrante del equipo, muchas veces ustedes saben más que yo, no sé de dónde sacan tantas cosas, tiran la pedrada y si pega, qué bueno, yo puedo decir una cosa, si no, invento otra, pero con el micrófono nunca me equivoco”.

