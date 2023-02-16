¿Neymar llega al Chelsea? Esto es lo que sabemos

A pesar de que recientemente finalizó el mercado invernal de fichajes, los equipos preparan posibles incorporaciones de cara al próximo verano; algunos son Chelsea y PSG, quienes planean un posible movimiento que involucraría a Neymar, actual jugador y referente de ataque del conjunto parisino.

De acuerdo a fuentes internacionales, Todd Boehly, copropietario del Chelsea y Nasser al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain se reunieron en Londres para discutir, entre otras cosas, el posible traspaso de Neymar al club londinense.

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Los mismos reportes aseguran que ambos presidentes se reunieron en un hotel de lujo cerca del Arco del Triunfo en la ciudad capital de Francia donde además de hablar sobre el posible traspaso de Neymar al PSG, comentaron sobre el fichaje fallido de Hakim Ziyech, atacante marroquí que fue objetivo de interés del conjunto dirigido por Christophe Galtier.

¿Cuál es el valor de Neymar?

De acuerdo a la plataforma Transfermarkt, el futbolista brasileño de 31 años de edad tiene un valor de 75 millones de euros; una cifra similar tendría que pagar el Chelsea para concretar el fichaje de Neymar, quien tiene contrato hasta junio de 2025.

A lo largo de su carrera, el actual capitán de la Selección Brasileña ha alcanzado un valor de 180 millones de euros, el más alto durante su carrera, mismo que mantuvo entre enero de 2018 y junio de 2019; desde entonces, su precio solo ha caído.

La carrera de Neymar con el PSG

Tras cuatro temporadas con el Barcelona, Neymar decidió continuar su carrera con el PSG en un traspaso récord en el futbol internacional: el club francés desembolsó 222 millones de euros por el jugador brasileño, la mayor cifra de traspaso en la historia para un futbolista.

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La temporada 2022-2023 es la sexta para Neymar con el PSG, equipo donde ha participado en 172 partidos y ha generado, entre goles y asistencias, 193 anotaciones; además, ha sido cuatro veces campeón de la primera división del futbol francés, entre otras distinciones nacionales.

