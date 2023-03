“Es un golpe de realidad": Erik Ten Hag tras la goleada ante Liverpool

Luego de la derrota del Manchester United por marcador de 7-0 en su visita a Anfield, el entrenador de los Red Devils, Erik Ten Hag, se ha pronunciado sobre la histórica goleada del Liverpool en la Fecha 26 de la Premier League.

“Creo que jugamos una primera parte decente, cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos. No estuvimos a nuestro nivel, no jugamos como un equipo y ha sido poco profesional. Sí, estoy enfadado”, dijo Ten Hag.

“Estoy sorprendido porque, por lo que he visto en los últimos meses y semanas, este equipo es resiliente y tiene una actitud ganadora. En la segunda mitad no hemos tenido nada de eso. No hemos seguido nuestro plan y no hemos hecho nuestro trabajo.

“Hemos visto en el pasado que podemos recuperarnos. Después de lo que nos pasó contra el Brentford, contra el Manchester City. Esto ha sido un paso atrás y no es aceptable. Es un golpe de realidad y tenemos que aprender de ello”.

Con dobletes de Cody Gakpo, Darwin Núñez, Mohamed Salah y un gol más de Roberto Firmino, el Liverpool se hizo de tres puntos más y se encuentra en el quinto lugar de la Liga de Inglaterra con 42 puntos. Por su parte, el Manchester United es tercero con 49 unidades.

Para la Jornada 27, los Red Devil reciben al Southampton. Mientras que el Liverpool visita al Bournemouth.

VIDEO: Al Nassr y Cristiano Ronaldo remontan en el tiempo agregado

Mohamed Salah, máximo goleador del Liverpool en Premier League

Tras conseguir su doblete ante el Manchester United, el delantero de Egipto, Mohamed Salah, registra 11 anotaciones en la Temporada 2022/23 de la Premier League. Además, se ha convertido en el máximo goleador del equipo en la Liga de Inglaterra al registrar 129 goles con los Reds, superando a Robbie Fowler, quien logró 128 tantos.

Te puede interesar: Goleada histórica del Liverpool al poderoso Manchester United