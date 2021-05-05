Neymar, culpable o inocente del fracaso del PSG

París, Francia. Después de la eliminación del Paris Saint Germain (PSG) ante Manchester City las críticas se han centrado sobre el astro brasileño Neymar luego de cuatro temporadas con la escuadra francesa con el objetivo de ganar la Champions League.

Neymar, que vino del Barcelona en una transferencia récord de 222 millones de euros (266,36 millones de dólares), ha anotado solo dos goles en los 15 partidos que ha jugado con el PSG en las etapas de eliminación directa de la Champions League en las últimos cuatro años. Donde se ha perdido cinco partidos por lesión.

Te puede interesar: Diego Lainez estará en los Juegos Olímpicos de Tokio

Su desempeño en el encuentro de ida de las semifinales contra el Manchester City fue buena, pero careció de eficacia frente al arco. En el partido de vuelta, que el PSG perdió 2-0 para derrota global de 4-1, su rendimiento no fue preciso.

Ante la ausencia por lesión del francés Kylian Mbappé, Neymar no pudo asociarse con Mauro Icardi, deambulando por la cancha mientras intentaba resolver las cosas por sí mismo.

Varios culpables hay en el PSG tras la eliminación

No solo al brasileño se le debe culpar de los resultados, el encuentro en el estadio Etihad demostró que el Paris Saint Germain depende demasiado del dueto Mbappé y Neymar y que le faltan jugadores destacados en posiciones clave.

Los defensas Alessandro Florenzi y Abdou Diallo se vieron superados por los delanteros del City, especialmente el italiano, que no estaba ni cerca de donde debía cuando Riyad Mahrez marcó los goles.

Te puede interesar: ¿Cuántos campeonatos mundiales ha ganado Canelo Álvarez?

En las últimos dos temporadas, el PSG no ha logrado atraer a jugadores de clase mundial, aparte del portero Keylor Navas, en tanto, perdió a jugadores como el defensa Thiago Silva, ahora un líder en el Chelsea, y el delantero uruguayo Edinson Cavani, quien ha tenido una temporada aceptable en el Manchester United.

Antes de dejar al PSG el técnico alemán Thomas Tuchel criticó la política de contratación del club, lo que finalmente llevó a su salida en medio de desacuerdos con el director deportivo Leonardo.

Hay que recordar que Tuchel llevo a la escuadra parisina a la final de la Champions League la temporada pasada donde cayó ante el Bayern Munich.