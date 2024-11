Neymar contra Rodri: El brasileño defendió a Vinicius Jr

El Balón de Oro que ganó Rodri hace unas semanas se ha convertido en un asunto de índole internacional. El volante ibérico derrotó a Vinicius Jr en las votaciones para sorpresa de muchos y ha dado un recorrido por varios medios explicando la razón por la cual se llevó el galardón.

En charla con La Ser, el contención del Manchester City dejó varias declaraciones que no han gustado nada a un personaje muy especial del balompié; Neymar. “Creo que es un tipo inteligente (Vini) y con el tiempo te darás cuenta de que cuanto más prestes atención en el campo, mejor será. Los atletas no son sólo lo que representas en el campo, sino también fuera de él.’', mencionó el ex futbolista del Atlético de Madrid.

La respuesta de Neymar

El jugador surgido en el Santos de Brasil no se quedó callado y a través de redes sociales comentó su postura respondiendo un post. ''Se convirtió en un hablador’’, escribió la ex estrella del Barcelona sobre el actual Balón de Oro.

Cabe recordar que, varias estrellas del futbol defendieron a Vini Jr tras la polémica decisión de darle el premio al volante español. Karim Benzema, Eduardo Camavinga, Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Martha entre otros reiteraron que el Balón de Oro era para el sudamericano.