¡OFICIAL! Neymar deja de ser jugador del Al Hilal y jugará en América

Este lunes 27 de enero del 2025, el conjunto del Al Hilal hizo oficial a través de sus redes sociales que llegó a un acuerdo mutuo con el delantero brasileño, Neymar, para rescindir su contrato. Por lo que deja de ser futbolista del equipo Saudí.

“Al Hilal y Neymar Jr. han acordado rescindir el contrato del jugador de mutuo acuerdo. Gracias y mucha suerte, Neymar”.

El Al Hilal le terminó deseando suerte a Neymar en sus próximos proyectos. Un fichaje polémico en la Liga Saudí ya que llegó como un bombazo pero las lesiones lo terminaron alejando de las canchas y terminó disputando pocos encuentros.

Neymar deja al Al Hilal con siete encuentros disputados, en los que acumuló 428 minutos en el terreno de juego, logró marcar un gol y dar tres asistencias. Además, logró ser campeón de la Liga Saudí.

Tras la salida de Neymar, Fabrizio Romano reveló que el delantero regresa a Brasil para poder jugar con Santos. Se espera que Ney haga los exámenes médicos en los próximos días para firmar su contrato con Santos.

“Neymar Jr vuelve al Santos, noticia confirmada y ¡ALLÁ VAMOS!



Al Hilal ha rescindido el contrato de Ney con efecto inmediato y el brasileño viajará ahora para someterse a un examen médico y fichará como nuevo jugador del Santos.

De vuelta a Santos, de vuelta a Vila Belmiro.”

