Neymar responde con “pu...” al festejo de jugadores argentinos

Ay, Neymar. La estrella de Brasil ha puesto los focos de atención sobre él, luego de haber respondido con un "pu..." al festejo de jugadores argentinos por haber obtenido el título de la Copa América frente a la 'Canarinha'.

Neymar vivió un carrusel de emociones en la derrota de Brasil. Fue el mejor hombre del partido y aún así terminó perdiendo, por lo que se quedó llorando en el terreno de juego tras el silbatazo final. Posteriormente fue a felicitar a Lionel Messi, su amigo.

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 6: El Retiro y TV

El abrazo entre Neymar y Messi le dio la vuelta al mundo. Como dos amigos que juegan en el mismo barrio, compartieron algunos momentos y el brasileño olvidó por un momento la tristeza de haber perdido la Copa América.

En redes sociales, el jugador del PSG también aprovechó para felicitar a Lionel Messi. Le dejó claro que odia perder pero destacó el respeto que siente por el argentino y aseguró que todo el mundo del futbol estaba esperando por ese momento para verlo campeón.

Te puede interesar: Ganada la Copa América ¿Qué sigue para la carrera de Messi?

Neymar responde con "pu..."

Fue también en redes sociales donde Neymar causó polémica. Leandro Paredes, mediocampista argentino y compañero de 'Ney' en el PSG, subió una foto en la que aparece él junto a otros jugadores de la Albiceleste, junto al título de la Copa América recién obtenido.

Neymar respondió con un "pu..." y un emoji riendo. No cabe duda de que es amigo tanto de Leandro Paredes como de Lionel Messi, pero el simple comentario hizo que todos se sorpendieran, ya que podría ser interpretado como ofensivo por más de uno.

Hubo algunas otras respuestas como la del propio Lionel Messi pero nadie se manifestó por el comentario de Neymar. Habrá que esperar si sucede algo en los próximos días o si se entiende simplemente como un simple chiste sin intención de ofender a nadie.

Te puede interesar: Multan a Conmebol en Brasil tras final de Copa América 2021