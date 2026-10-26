NFL 2026: ¿Qué aprendimos de la Semana 7? Los 49ers perdieron el invicto y los finales de infarto hacen historia

En la NFL hay una diferencia enorme entre tener la victoria cerca y conseguirla. Un equipo puede pasar tres cuartos construyendo una ventaja y perderla en unos minutos. Un quarterback puede equivocarse durante buena parte de la tarde y encontrar, cuando ya no queda margen, el pase que mantiene viva la temporada. Y un pateador puede caminar hacia el balón con el estadio entero pendiente de una sola patada.

La Semana 7 tuvo mucho de eso. Cleveland necesitó que Andre Szmyt acertara cuando el tiempo se agotaba. Detroit esperó hasta el último segundo para derribar a Green Bay. Los New York Giants tuvieron que jugar tiempo extra antes de encontrar la manera de vencer a Houston. Tres partidos, tres finales distintos y una misma sensación con el marcador no ofrecía ninguna garantía hasta que llegó la última jugada.

Los números respaldan esa impresión. Con dos encuentros pendientes al momento del registro, la temporada acumulaba 64 partidos decididos por ocho puntos o menos y 59 por siete o menos, las cifras más altas en la historia de la NFL a estas alturas del calendario. También se habían registrado 34 juegos con el marcador definitivo en los últimos cinco minutos o en tiempo extra, otro récord para las primeras siete semanas.

No se trata únicamente de una liga con partidos cerrados. Veinte equipos habían remontado desventajas de al menos 10 puntos para ganar. Sólo las temporadas de 1987, 2020 y 2011 presentaban más remontadas de ese tipo después de siete semanas.

La estadística describe la tendencia. Los finales de Cleveland, Detroit y Nueva York le dieron rostro.

Los San Francisco 49ers dejaron escapar su invicto y sufrieron su primera derrota de la temporada, un golpe que pone fin a su arranque perfecto en la NFL. El equipo de la Bahía ya no puede presumir una campaña sin tropiezos y tendrá que reaccionar para demostrar que sigue entre los principales candidatos al Super Bowl.

En su visita a Atlanta, San Francisco perdió 29-20 ante los Falcons y dejó su récord en 6-1. Los 49ers desperdiciaron una ventaja de 14-3 y pagaron caro sus errores, con cuatro entregas de balón que resultaron determinantes. La intercepción de Brock Purdy en el último cuarto frenó sus aspiraciones de remontada y abrió la puerta para que Atlanta sellara una victoria que terminó con el invicto de San Francisco.

Cleveland encontró otra vida cuando ya no quedaba tiempo

Los Browns derrotaron 27-24 a Tennessee con un gol de campo de Szmyt sobre la bocina. La escena tuvo un detalle que hace más extraordinario el resultado: Cleveland consiguió una victoria de esa manera por segunda semana consecutiva. El equipo llegó a un récord de 5-2 y convirtió sus primeros cinco triunfos de la temporada en partidos resueltos durante los últimos cuatro minutos o en tiempo extra. Desde 1970, solo los Detroit Lions de 2016 habían conseguido esa combinación.

a VERY happy #NationalTightEndsDay to Harold! #CLEvsTEN on CBS https://t.co/48bZxZ8SxJ — Cleveland Browns (@Browns) October 25, 2026

Ganar así exige algo más que ejecutar una última jugada. Hay que sobrevivir a los errores anteriores, conservar la concentración cuando el partido cambia de dirección y llegar al desenlace con una oportunidad real. Cleveland ha encontrado la forma de hacerlo, aunque vivir al borde.

Detroit tuvo una experiencia parecida ante Green Bay

Los Lions ganaron 20-17 con un gol de campo en el último segundo, después de que Jared Goff lanzara para 303 yardas y dos touchdowns. Amon-Ra St. Brown aportó nueve recepciones y 153 yardas.

El marcador final resumió el golpe para Green Bay, que cayó a 4-3 y quedó en el último lugar de una NFC Norte en la que cada tropiezo pesa más de lo habitual. Para Detroit, la victoria fue una demostración de paciencia en un duelo divisional que no ofrecía espacio para un error final.

Y luego estuvieron los Giants. Nueva York ganó antes de tener todas las respuestas Los Giants vencieron 27-21 a Houston en tiempo extra, en el primer partido como titular de JJ McCarthy con el equipo. El quarterback completó 20 de 28 pases para 252 yardas y no lanzó intercepciones. Malik Nabers atrapó siete pases para 111 yardas y extendió una racha que lo coloca entre los receptores jóvenes más productivos de la liga.

Nueva York tiene marca de 4-2-1 pese a haber llegado ya a su tercer quarterback de la temporada. El triunfo alimenta la ilusión, pero todavía no resuelve las dudas sobre el equipo. Una buena actuación de McCarthy no basta para declararlo candidato al Super Bowl, del mismo modo que una victoria en tiempo extra no convierte automáticamente a los Giants en contendientes.

Lo que sí muestra es una cualidad que ha acompañado al equipo bajo John Harbaugh: compite hasta el final. La defensa sostuvo el partido, la ofensiva encontró respuestas cuando las necesitaba y McCarthy cuidó el balón en una noche en la que cualquier entrega podía cambiar la historia.

En una semana marcada por desenlaces dramáticos, Nueva York ganó tiempo. Para un equipo que sigue tratando de descubrir qué puede ser, eso también cuenta.

Minnesota está ganando de otra manera

Mientras otros equipos necesitaron una jugada final, los Vikings construyeron su victoria desde el otro extremo del partido. Minnesota venció 16-10 a Indianápolis y llegó a seis triunfos sin derrota por primera vez desde 2009.

La primera intercepción de Harrison Smith en la temporada ayudó a cerrar el encuentro, pero el trabajo de Minnesota no se explica con una sola acción. La defensa permitió 13 puntos o menos y 225 yardas o menos en tres partidos consecutivos, una secuencia que solo habían conseguido otros dos equipos en las últimas dos décadas: los 49ers de 2019 y los Jets de 2009.

El coordinador defensivo Brian Flores ha convertido esa unidad en el argumento principal de un equipo que todavía busca regularidad en ataque. Los Vikings presionaron al quarterback de Indianápolis en el 85.2 por ciento de sus jugadas de pase, la tasa más alta registrada en un partido durante la era de Next Gen Stats, iniciada en 2016.

HARRISON SMITH GETS THE INT! VIKINGS ARE 6-0 ‼️ https://t.co/stul8J8hWe — NFL (@NFL) October 25, 2026

Harrison Smith también dejó una marca individual. Con 40 intercepciones y 22 capturas en su carrera, se convirtió en apenas el tercer jugador desde 1982 con al menos 40 intercepciones y 20 capturas, junto con Ronde Barber y Charles Woodson.

Justin Jefferson aportó otro capítulo. Alcanzó 8,782 yardas por recepción en sus primeros 99 partidos y superó a Calvin Johnson para ocupar el tercer lugar histórico en esa categoría. Solo Julio Jones y Lance Alworth sumaron más en sus primeros 100 encuentros.

Minnesota no necesita ganar todos sus partidos con una última jugada. Su defensa le permite reducir el margen de error y convertir cada posesión rival en una prueba. En una temporada en la que tantos equipos llegan vivos a los últimos segundos, esa capacidad para controlar el partido puede valer tanto como una ofensiva explosiva.

Resultados de la Semana 7 de la NFL 2026