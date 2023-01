NFL: Así quedan los enfrentamientos de los playoffs 2022

La NFL se ha guardado algunas sorpresas para la última semana, en donde varios equipos han alcanzado colarse a los playoffs de forma inesperada, y otros, increíblemente han quedado eliminados.

Ritual NFL El Resumen | Semana 17

Tal es el caso de los Green Bay Packers, que tras una fatídica derrota en casa ante los Detroit Lions en el partido del domingo por la noche, vieron sepultadas sus posibilidades de pelear por el título de la NFL.

Te puede interesar: Los Bills homenajean a Damar Hamlin y empujan a los Dolphins a los playoffs

No obstante otras franquicias, con todos los pronósticos en su contra, como los Jacksonville Jaguars, se han metido a la postemporada tras vencer a los Tennessee Titans el sábado, de la mano de un Trevor Lawrence que cada vez tiene una pinta más lúcida de un mariscal de campo franquicia.

Por otra parte, los Miami Dolphins regresaron a los playoffs después de seis años de ausencia. Pero lo hicieron de una forma poco alentadora y para nada especatcular. Necesitaron de tres goles de campo, uno de ellos en la última jugada, para vencer a los New York Jets y avanzar a la siguiente ronda. No obstante, los Dolphins no tienen ni pies ni cabeza y llegan a estas instancias con un triunfo en los últimos seis compromisos.

Este fin de semana también fueron asegurados los títulos de cada conferencia. Por parte de la Americana (AFC)los Kansas City Chiefs fueron los conquistadores al derrotar el sábado a los inoperantes Las Vegas Raiders. Y este domingo, por parte de la Conferencia Nacional (NFC) fueron los Philadelphia Eagles, quienes aseguraron la semana de descanso.

Te puede interesar: Jaguars superan a Titans y se coronan campeones divisionales

Así quedan los playoffs de la NFL 2022

Conferencia Americana

Los Angeles Chargers vs Jacksonville Jaguars

Baltimore Ravens vs Cincinatti Bengals

Miami Dolphins vs Buffalo Bills





Descansa: Kansas City Ciefs

Conferencia Nacional

Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers

New York Giants vs Minnesota Vikings

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

Descansa: Philadelphia Eagles