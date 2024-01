¡Dilema en la NFL!: ¿Taylor Swift asistirá al Super Bowl?

Los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers han avanzado al Super Bowl LVIII en Las Vegas, para disputar el partido por el trofeo Vince Lombardi, tras vencer en las Finales de Conferencia a los Baltimore Ravens y los Detroit Lions, respectivamente.

Todo lo que ocurra con estos dos equipos en los próximos días tendrá muchos reflectores. Sin embargo, hay un tema que también está en la agenda de todos los medios de comunicación y la propia NFL, que están a la espera de saber si la cantante Taylor Swift asistirá al Super Bowl.

Programa completo | Ritual NFL El Resumen, Finales de Conferencia

El noviazgo entre Swift y el ala cerrada estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ha sido una de las historias que han acaparado los focos de la NFL en esta temporada. No ha habido un partido de los Chiefs en donde la cantante de ‘Shake It Off’ no salga en las pantallas alentando a Kansas City, y por supuesto, a su novio.

Así fue también este domingo en la final la Conferencia Americana en la que Kansas City, vigente campeón del Super Bowl, venció a los Ravens en Baltimore por 10-17. Una de las imágenes más virales de este encuentro es del momento en el que la cantante salta al terreno de juego para festejar el triunfo junto a Kelce, y le da un beso.

Te puede interesar: El favorito para ganar el Super Bowl, según las apuestas

La razón por la que Taylor Swift podría perderse el Super Bowl

Muchos fanáticos quieren ver esta imagen repetida, pero ahora tras el Super Bowl del 11 de febrero. Sin embargo, la cantante tendrá que hacer un esfuerzo extra para poder estar en la ciudad del juego para el Super Bowl, pues Swift reanuda su exitosa gira artística ‘The Eras Tour’ del 7 al 10 de febrero en Tokio, Japón, y su último evento de estas fechas será justo un día antes del Super Bowl.

Te puede interesar: Aseguran que el Super Bowl ESTÁ ARREGLADO por culpa de Taylor Swift y... ¿Joe Biden?

Jay Biggerstaff/USA TODAY Sports via Reuters Con Oct 22, 2023; Kansas City, Missouri, USA; Recording artist Taylor Swift and Brittany Mahomes cheer during the second half between the Los Angeles Chargers and the Kansas City Chiefs at GEHA Field at Arrowhead Stadium. Mandatory Credit: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

Para poder estar en el partido, Swift tendría que salir de Tokio rumbo a Las Vegas en cuanto acabe su último concierto y así lograr estar en Las Vegas el domingo 11 por la tarde, lista para ver a los Kansas City Chiefs. ¿Lo logrará?