NFL HOY domingo 20 de septiembre de 2026: partidos y horarios de la Semana 2

La Semana 2 de la NFL ya tuvo su primera gran función y Josh Allen volvió a quedarse con el escenario. El quarterback de los Bills lanzó tres pases de touchdown y consiguió dos anotaciones por tierra en la victoria de Buffalo 41-31 sobre Detroit, en el primer partido de temporada regular disputado en el remodelado Highmark Stadium.

La NFL no baja el ritmo. Este domingo 20 de septiembre continúa la segunda jornada de la temporada con 14 partidos, una cartelera que arranca al mediodía y tendrá actividad prácticamente durante todo el día en Ciudad de México.

NFL HOY domingo 20 de septiembre: partidos y horarios

*Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

11:00 horas: Eagles de Philadelphia vs Titans de Tennessee

11:00 horas: Steelers de Pittsburgh vs Patriots de Nueva Inglaterra

11:00 horas: Vikings de Minnesota vs Bears de Chicago

11:00 horas: Panthers de Carolina vs Falcons de Atlanta

11:00 horas: Packers de Green Bay vs Jets de Nueva York

11:00 horas: Saints de Nueva Orleans vs Ravens de Baltimore

11:00 horas: Bengals de Cincinnati vs Texans de Houston

11:00 horas: Browns de Cleveland vs Buccaneers de Tampa Bay

14:05 horas: Jaguars de Jacksonville vs Broncos de Denver

14:05 horas: Raiders de Las Vegas vs Chargers de Los Ángeles

14:25 horas: Seahawks de Seattle vs Cardinals de Arizona

14:25 horas: Dolphins de Miami vs 49ers de San Francisco

14:25 horas: Commanders de Washington vs Cowboys de Dallas

18:20 horas: Colts de Indianápolis vs Chiefs de Kansas City

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Semana 2 de la NFL con muchas emociones

Baltimore recibirá a Nueva Orleans después de una espectacular actuación de Derrick Henry en la Semana 1, mientras Minnesota visitará a unos Bears que comenzaron la temporada con 59 puntos y una producción ofensiva que ya los puso frente a una posibilidad histórica.

Por la tarde, Miami visitará a San Francisco en uno de los duelos que enfrentan a equipos con aspiraciones muy distintas, mientras Washington y Dallas protagonizarán otro capítulo de su rivalidad divisional.

El cierre llegará en Kansas City, donde los Chiefs recibirán a los Colts en el Sunday Night Football. La Semana 2 terminará el lunes con Giants de Nueva York frente a Rams de Los Ángeles.

Marcas y récords a seguir en la Semana 2 de la NFL

Los partidos de este domingo también tienen varias marcas históricas en juego.

Aaron Rodgers: El quarterback de Pittsburgh llega con 164 victorias en temporada regular. Si derrota a Nueva Inglaterra, igualará a Ben Roethlisberger con 165 y subirá al quinto lugar histórico.

Matthew Stafford: El quarterback de los Rams suma 423 pases de touchdown en su carrera y necesita dos ante los Giants para igualar a Philip Rivers en el sexto lugar histórico.

Derrick Henry: Después de superar a Marcus Allen y quedar tercero en la historia con 125 touchdowns terrestres, Henry puede alcanzar a Randy Moss con su partido número 37 con al menos dos anotaciones.

Christian McCaffrey: El corredor de San Francisco tiene 98 touchdowns desde la línea de golpeo. Con dos contra Miami llegaría a 100 y superaría a Jerry Rice como el cuarto jugador que más rápido alcanza esa cifra en la era del Super Bowl.

Justin Jefferson: El receptor de Minnesota necesita 31 yardas contra Chicago para superar las 8,602 de DeAndre Hopkins y convertirse en el segundo jugador con más yardas recibidas antes de cumplir 28 años. Randy Moss ocupa el primer lugar.

T.J. Watt: El linebacker de Pittsburgh suma 27 partidos con al menos dos capturas. Si repite la actuación ante Nueva Inglaterra, igualará a Richard Dent con 28 y quedará quinto en esa estadística durante las primeras 10 temporadas de un jugador desde 1982.

Josh Allen: El quarterback de Buffalo ya dejó su propia marca en el arranque de la jornada. Sus cinco touchdowns contra Detroit lo convirtieron en protagonista del primer partido de temporada regular en el nuevo Highmark Stadium y llevaron a los Bills a un inicio de 2-0.

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También habrá una marca colectiva en Chicago. Los Bears anotaron 59 puntos en su debut y necesitan 37 ante Minnesota para superar los 95 puntos de los Raiders de 1968 y establecer el récord de más puntos anotados por un equipo en sus dos primeros partidos de una temporada.

La Semana 2 apenas comienza a tomar forma, pero después de la exhibición de Buffalo quedó claro que la temporada no piensa esperar para entregar sus primeras historias grandes.

