NFL: Los Giants de Nueva York pierden toda la temporada a su receptor estrella

Los New York Giants recibieron un duro golpe a su ofensiva. Este lunes, el entrenador Brian Daboll confirmó que Malik Nabers, receptor estelar del equipo, quedó fuera por el resto de la temporada de la NFL tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla durante el duelo ante Los Angeles Chargers.

Nabers se rompió el ligamento cruzado anterior, por lo que será baja por lo que resta de la temporada

, compartió el equipo en un comunicado.

La lesión fue confirmada luego de una resonancia magnética realizada horas después del encuentro.

Baja sensible para la ofensiva de los Giants

La jugada que marcó la lesión ocurrió en el segundo cuarto, cuando Nabers saltó para intentar atrapar un pase profundo de Jaxson Dart. Su caída provocó la rotura del ligamento y encendió las alarmas en el MetLife Stadium.

El joven de 22 años había sido reclutado en la primera ronda del Draft de 2024 y de inmediato se convirtió en pieza clave de los neoyorquinos.

En su temporada de novato, a pesar de un año complicado para la franquicia, sumó 1,204 yardas y siete anotaciones, números que lo consolidaron como el referente aéreo del equipo.

La ausencia de Nabers deja a los Giants con un vacío importante en su esquema ofensivo y obligará al cuerpo técnico a ajustar estrategias de cara al resto de la campaña

Se espera que, tras su cirugía y un proceso de recuperación largo, esté de regreso para el inicio de la temporada 2026.

Polémica por el césped artificial

La lesión de Nabers reaviva una polémica recurrente en la NFL: la dureza del césped artificial en el MetLife Stadium, criticada por la gran cantidad de lesiones graves que ha provocado en los últimos años.

Entre las víctimas de este campo figuran nombres como Odell Beckham Jr., Nick Bosa, Jabrill Peppers, Sterling Shepard, Aaron Rodgers y ahora Malik Nabers. Ante esto, Beckham Jr., exestrella de los Giants que también sufrió una rotura de ligamento en ese mismo terreno, alzó la voz contra la liga.

“Querida NFL, te lo digo con cariño y respeto, si tomas todas las medidas de precaución respecto a la salud de tus jugadores, por favor quiten los campos de césped artificial”, expresó el receptor en redes sociales.

El caso de Nabers no solo golpea a los Giants, sino que también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad de los jugadores en los estadios de la NFL.