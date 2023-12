Así se jugarán los Playoffs de la Temporada 2023 de la NFL

Restan tres semanas de Temporada Regular en la NFL 2023. Con las Fechas restantes por disputarse, son tres franquicias las que ya tienen su lugar asegurado en la Postemporada: 49ers, Eagles y Cowboys por parte de la Conferencia Nacional y los Ravens por la Americana.

Asimismo, ya son seis los que están eliminados: del lado de la AFC, los Patriots, Jets y Titans, tendrán que empezar a pensar en el siguiente año; del otro lado en la NFC: Panthers, Cardinals y Commanders buscarán mejor suerte en la Campaña 2024.

Programa Completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 15

Te puede interesar: Los equipos que pueden asegurar playoffs en la Semana 16 de la NFL 2023

¿Cómo se juegan los Playoffs de la NFL?

Para los duelos de eliminación directa, califican 14 franquicias: siete de la Americana y siete de la Nacional. El primer lugar — que se gana gracias al número de triunfos durante el año— descansa la primera semana de Playoffs. Los otros 12, seis de cada lado, se disputan un lugar, para así tener cuatro en la siguiente ronda.

Para meterse a esta primera etapa de Postemporada, clasifican los cuatro campeones divisionales — uno es el que descansa— y los otros tres mejores líderes, disputan partidos contra los tres restantes con mejor récord durante el año, de cada Conferencia, y a esa fase se le llama Wild Card o Ronda de Comodines.

Los tres equipos que avancen, más el que había descansado se clasifican a la Ronda Divisional; para quedar dos de cada lado y enfrentar la Final de Conferencia, los vencedores de cada Conferencia se medirán en el Super Bowl LVIII, que se jugará este año en Las Vegas.

Te puede interesar: ¡SE LUCE!: El regalazo de Navidad de Patrick Mahomes a toda su línea ofensiva

Así se jugarían los Playoffs de la Temporada 2023 de la NFL

Si la campaña regular de la NFL terminara tras la Semana 15, la que acaba de pasar el fin de semana pasado, los Ravens y los 49ers descansarían, mientras que los seis de cada lado que buscarían seguir avanzando son:

AFC

Colts vs Dolphins

Bengals vs Bengals

Browns vs Jaguars

NFC

Rams vs Cowboys

Vikings vs Lions

Eagles vs Bucs