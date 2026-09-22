NFL pone la lupa sobre la cancha del Maracaná y recuerda lo que pasó en México

La NFL ya aprendió que un campo de juego puede cambiar los planes de un partido. En noviembre de 2018, los Chiefs y los Rams estaban llamados a jugar en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, pero el deterioro del terreno obligó a la liga a trasladar el encuentro a Los Ángeles apenas unos días antes. Aquella decisión quedó como uno de los episodios más recordados de la historia reciente de los partidos internacionales de la NFL.

Ahora el escenario es distinto, pero la preocupación tiene un punto en común. El Maracaná se prepara para recibir por primera vez un partido de temporada regular de la NFL, entre los Cowboys y los Ravens, y el estado del terreno de juego comenzó a generar preguntas antes de la llegada de los equipos. La cancha ha tenido una carga importante de partidos y los propios futbolistas que juegan habitualmente en el estadio han cuestionado sus condiciones.

🚨 ATENÇÃO!



O gramado do Maracanã pode ser completamente trocado após a partida da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, marcada para o dia 27 de setembro.



Segundo apuração de Mauro Cezar Pereira, a substituição total do piso será discutida pelo consórcio que administra… pic.twitter.com/7aiKltbKIS — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) September 18, 2026

¿Qué dice la NFL sobre el campo?

La NFL, sin embargo, sostiene que el partido sigue adelante.

Nick Pappas, director de campo de la liga, explicó en una entrevista con The Athletic que su equipo trabaja en la conversión del terreno para adaptarlo a las exigencias de un partido de NFL y aseguró que, por ahora, no existe preocupación. Reconoció que el uso reciente del campo es visible, aunque señaló que ese desgaste también puede encontrarse en superficies de césped natural durante una temporada regular.

En Brasil aún no existe una decisión de cambiar la sede ni un plan de contingencia anunciado públicamente. Dallas y Baltimore mantienen sus viajes programados y ambos equipos han recibido de la liga el mensaje de que el campo estará listo. Cowboys y Ravens planenan viajar el jueves.

Pero el antecedente mexicano explica por qué un campo que normalmente sería un asunto secundario puede convertirse en la noticia principal de una semana de NFL.

¿Qué pasó con el juego en México de 2018?

En 2018, el Estadio Azteca había albergado partidos de futbol y otros eventos antes de recibir a los Chiefs y los Rams. La combinación de uso y condiciones del terreno llevó a la liga a considerar que la superficie no estaba en condiciones adecuadas para un partido de NFL. El encuentro terminó en Los Ángeles y aquel duelo se convirtió en una excepción histórica dentro del calendario internacional.

A NFL cancelou o jogo no Estádio Azteca em 2018 porque o gramado estava DESTE jeito. Por pior que o do Maracanã esteja, não é nem perto disso aqui. Vai ser ruim, os gringos vão chiar um monte aqui, mas creio que um cancelamento seja mais do que improvável. pic.twitter.com/oX4Sz7QhS4 — oQuarterback (@oQuarterback) September 20, 2026

En Brasil se quejan del terreno de juego

El Maracaná llega a esta semana con una situación que todavía está bajo control, según la NFL, pero con un problema evidente para resolver. Agustín Rossi, portero del Flamengo, habló recientemente de los hoyos y de las malas condiciones de las áreas de penalti, mientras que Giorgian De Arrascaeta también cuestionó el deterioro del terreno.

Las declaraciones adquieren otra dimensión porque el Maracaná no recibirá simplemente otro partido de futbol. La NFL necesita convertir la superficie en un campo capaz de soportar las exigencias específicas de su deporte, con jugadores que aceleran, frenan y cambian de dirección constantemente y con una superficie que debe responder de manera uniforme.

Por eso la liga ya trabaja en el terreno antes de que los Cowboys y los Ravens siquiera lleguen a Río.

Hace ocho años, México demostró que un partido internacional de la NFL puede perder su sede por una cancha. Esta semana, Brasil tiene la oportunidad de demostrar que su primer gran partido en Río puede superar una prueba que va mucho más allá del espectáculo.