OFICIAL: Los New Orleans Saints jugarán en París

Continúa la estrategia de expansión internacional de la NFL y este 2026 marcará un nuevo capítulo para la liga. El comisionado Roger Goodell anunció que los New Orleans Saints disputarán un partido de temporada regular en el Stade de France, ubicado en París, convirtiéndose en el primer encuentro oficial de la liga que se jugará en territorio galo. Aunque el rival aún no ha sido confirmado, la noticia ya genera gran expectativa entre los aficionados franceses.

En su comunicado, Goodell destacó la relevancia de llevar el futbol americano a una de las capitales más importantes del mundo: “París es una de las ciudades deportivas y culturales más importantes del mundo, con un éxito rotundo en la organización de eventos globales que unen a los aficionados en los escenarios más importantes. Jugar nuestro primer partido de la temporada regular en el impresionante Stade de France, subraya nuestras continuas ambiciones de crecimiento global y esperamos llevar la NFL a nuestros apasionados aficionados en Francia”.

¿Qué países han albergado partidos de la NFL?

La decisión de programar este partido responde al objetivo de la NFL de fortalecer su presencia fuera de Estados Unidos, siguiendo la línea de los juegos internacionales que ya se han realizado en Inglaterra, México, Brasil, Alemania, Irlanda y España. Ahora, Francia se suma como nuevo destino, con un estadio emblemático que ha sido sede de finales de futbol, competencias olímpicas y grandes espectáculos deportivos.

Por su parte, Gayle Benson, propietaria de los Saints, expresó la emoción de la franquicia por ser parte de este momento histórico: “Estamos entusiasmados de haber sido seleccionados para jugar el primer partido de la temporada regular en Francia. Este momento es especial no solo por la fuerte conexión cultural entre Luisiana y Francia, sino también porque competiremos ante una creciente afición de los Saints en París”.

La conexión entre Nueva Orleans y Francia tiene raíces históricas y culturales, lo que convierte este partido en un evento con un simbolismo especial.

