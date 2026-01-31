NFL: Salen a la luz correos entre dueño de los New York Giants y Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos volvió a encender la polémica al mostrar comunicación directa a través de email entre Steve Tisch, copropietario de los New York Giants, y Jeffrey Epstein, en medio de una nueva oleada de documentos publicados en torno al “caso Epstein”.

Los mensajes, con fecha principalmente del 2013, muestran cómo habrían conversado sobre seleccionar mujeres y facilitar encuentros para el empresario directamente involucrado con la NFL.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jeffrey Epstein connected Giants chairman and co-owner Steve Tisch with multiple women, according to newly released emails.



Tisch received “scouting reports” on women from Epstein and the two men discussed whether women were “pro or civilian” or a “working… pic.twitter.com/KOoQ3MBZR7 — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 30, 2026

La revelación no probó por sí misma un delito, pero sí despertó los comentarios a través de redes sociales. A su vez, por supuesto, manchó la reputación de un ejecutivo que es una de las caras públicas de una franquicia histórica y, por consiguiente, de la liga deportiva más importante de los Estados Unidos.

Más allá de que puede que no derive a temas penales, la noticia impactará de forma directa en la figura de Steve Tisch en términos de credibilidad, socios comerciales y apoyo de los aficionados.

El propio Tisch, por su parte, expresó su versión de los hechos a Ralph Vacchiano de Fox Sports alegando que tuvieron una “breve relación” en la que intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas. Igualmente, agregó que solían hablar de cine, filantropía e inversiones.

“No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien me arrepiento profundamente de relacionarme”, subrayó.

¿Qué decían los emails que intercambiaron Steve Tisch y Jeffrey Epstein?

Los documentos señalan que en varios intercambios discutían sobre mujeres, describiéndolas de diversas maneras entre ellos. De hecho, en varias ocasiones Epstein enviaba descripciones personales y “evaluaciones” de mujeres. En algunos casos, los mensajes incluían seguimientos después de reuniones, incluyendo comentarios sobre cómo había ido el encuentro, lo que refuerza la idea de que Jeffrey actuaba como intermediario.

En septiembre del año 2013, el texto dejó ver correos ligados a privilegios ofrecidos en relación al club de los New York Giants, incluyendo una oferta de entradas a un palco y la conversación sobre otros partidos de la temporada. En ese mismo periodo, Epstein habría invitado a Tisch a su isla privada, aunque los correos no prueban si la propuesta fue aceptada.

Repercusiones para los Giants y la NFL ante la vinculación de Tisch con Epstein

Steve Tisch ha estado involucrado con los Giants desde que su padre compró el 50 % de la franquicia en 1991. Tras la muerte de su padre, asumió el título adicional de “chairman”, encargado del consejo de administración o junta directiva. Además, se encargó, junto a John Mara, de la planeación y construcción del MetLife Stadium .

Para los New York Giants, el riesgo es que la controversia desborde lo personal y se convierta en tema de marca, influyendo en patrocinadores y aliados comerciales. Adicionalmente, cuando el debate y la polémica envuelve una franquicia. cualquier decisión deportiva o directiva empieza a tomarse de otra manera por parte del público, dando pie a “escandalizar” casi cualquier decisión.

Por último, para la NFL el caso se vuelve un problema porque abre la puerta al pensamiento de que se le ofrece el liderazgo de sus franquicias a personas con “moralidad incorrecta”, afectando a la reputación de la empresa.

Si la historia escala, la liga podría verse empujada a pronunciarse, aunque por ahora el ojo público está puesto en los documentos y en la declaración de Tisch.

