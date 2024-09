Los resultados de la Semana 4 en la NFL

Los Dallas Cowboys inauguraron la Semana 4 de la NFL con victoria en el Thursday Night Football sobre los New York Giants, un duelo divisional cerrado que se llevaron los visitantes en el MetLife Stadium por marcador de 20-15. No fue precisamente espectacular, pero los texanos necesitaban vencer para enderezar el rumbo después de un par de dolorosas derrotas consecutivas en casa.

Dak Prescott finalizó la noche completando 22 pases para 221 yardas y dos touchdowns, uno de ellos conectando con CeeDee Lamb para jugada grande de 55 yardas. Contrario a lo ocurrido recientemente, la defensa de los cinco veces campeones del Super Bowl se comportó a la altura, tolerando únicamente 26 yardas por tierra y forzando a goles de campo a sus rivales.

Lamentablemente, Micah Parsons, uno de los mejores jugadores de la liga, salió lesionado en el último episodio después de que un liniero le cayera encima. El estelar defensa no ha tenido las mismas estadísticas que en otras temporadas, pero sigue siendo un jugador temible para las ofensivas rivales, por lo que su posible baja sería sumamente sensible para los Vaqueros. El equipo de Mike McCarthy jugará próximamente en Pittsburgh el domingo 6 de octubre.

Lo del jueves apenas fue un aperitivo para una semana que se antoja entretenida, pues hay partidos de mucho interés. Los Green Bay Packers reciben a los Minnesota Vikings, mientras Buffalo va a Baltimore. Otro de los cotejos que hay que seguir de cerca involucra a los bicampeones y todavía invictos Chiefs, que intentarán mantener el ritmo en el SoFi Stadium contra los Chargers.

Cabe mencionar que son cinco los equipos que todavía no han caído y tres los que no conocen la victoria.

Resultados de la Semana 4 en la NFL

Jueves 26 de septiembre:

Dallas Cowboys 20-15 New York Giants

Domingo 29 de septiembre:

- New Orleans Saints en Atlanta Falcons - 11:00 horas (TCM)

- Cincinnati Bengals en Carolina Panthers - 11:00 horas (TCM)

- Los Angeles Rams en Chicago Bears - 11:00 horas (TCM)

- Minnesota Vikings en Green Bay Packers - 11:00 horas (TCM)

- Jacksonville Jaguars en Houston Texans - 11:00 horas (TCM)

- Pittsburgh Steelers en Indianapolis Colts - 11:00 horas (TCM)

- Denver Broncos en New York Jets - 11:00 horas (TCM)

- Philadelphia Eagles en Tampa Bay Buccaneers - 11:00 horas (TCM)

- Washington Commanders en Arizona Cardinals -14:05 horas (TCM)

- New England Patriots en San Francisco 49ers -14:05 horas (TCM)

- Kansas City Chiefs en Los Angeles Chargers -14:25 horas (TCM)

- Cleveland Browns en Las Vegas Raiders -14:25 horas (TCM)

- Buffalo Bills en Baltimore Ravens 18:20 horas (TCM)

Lunes 30 de septiembre:

- Tennessee Titans en Miami Dolphins - 17:30 horas (TCM)

- Seattle Seahawks en Detroit Lions - 18:15 horas (TCM)

