Resultados de la Semana 6 en la NFL

La Semana 6 de la NFL arrancó en Seattle con un partidazo entre los San Francisco 49ers y los Seaawks que se llevaron los californianos. El resto de la jornada continuará este domingo y culminará con un atractivo choque correspondiente al Monday Night Football entre los Bills de Josh Allen y unos Jets que esta semana le dieron las gracias a Robert Saleh.

Por segundo fin de semana consecutivo, la liga brincará el charco para jugar en Londres, en esta ocasión el honor le corresponde a los Jacksonville Jaguars y los Chicago Bears, quienes intentarán cautivar a los miles de aficionados que colmen las gradas del Tottenham Hotspur Stadium. Por una lado, Trevor Lawrence y los suyos intentarán rescatar una temporada que ha iniciado de la peor manera, mientras Caleb Williams busca una vitoria más.

Después del cotejo en la isla, los ojos del mundo se tornarán hacia territorio americano, donde se vivirán grandes enfrentamientos que pueden comenzar a darle forma a la carera rumbo a los playoffs. Destaca por encima del resto la visita de los Detroit Lions a los Dallas Cowboys, la temporada pasada los felinos cayeron en el AT&T Stadium de manera dramática y buscarán cobrar revancha.

Además del partidazo en la casa de Jerry Jones, llama la atención la visita de los Pittsburgh Steelers a la ciudad del pecado para intentar vencer a los Raiders y el encontronazo entre Commanders y Ravens en Baltimore.

Para finalizar la semana queda un platillo lleno de morbo en Nueva York, pues los Jets despidieron a Saleh a inicios de semana y ahora encararán el resto de la temporada con Jeff Ulbrich al mando.

Partidos de la Semana 6 en la NFL

Jueves 10 de octubre:

- San Francisco 49ers 36 - 24 Seattle Seahawks

Domingo 13 de octubre:

- Jacksonville Jaguars vs Chicago Bears (desde Londres) - 07:30 hrs (TCM)

- Washington Commanders en Baltimore Ravens - 11:00 hrs (TCM)

- Arizona Cardinals en Green Bay Packers - 11:00 hrs (TCM)

- Houston Texans en New England Patriots - 11:00 hrs (TCM)

- Tampa Bay Buccaneers en New Orleans Saints - 11:00 hrs (TCM)

- Cleveland Browns en Philadelphia Eagles - 11:00 hrs (TCM)

- Indianapolis Colts en Tennessee Titans - 11:00 hrs (TCM)

- Los Angeles Chargers en Denver Broncos - 14:05 hrs (TCM)

- Pittsburgh Steelers en Las Vegas Raiders - 14:05 hrs (TCM)

- Atlanta Falcons en Carolina Panthers - 14:25 hrs (TCM)

- Detroit Lions en Dallas Cowboys - 14:25 hrs (TCM)

- Cincinnati Bengals vs New York Giants - 18:20 hrs (TCM)

Lunes 14 de octubre:

- Buffalo Bills en New York Jets - 18:15 hrs (TCM)

