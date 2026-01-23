NFL tendrá cambios inesperados y podrían modificar el rumbo de las próximas competencias

La NFL tendrá cambios inesperados para la Temporada 2026 que podrían modificar el rumbo de las próximas competencias. Lo anterior se orquesta mientras todavía se disputa la fase final del torneo 2025, pues será este domingo 25 de enero cuando se jueguen las finales de conferencia Americana y Nacional, aunque hay alerta máxima por el invierno que amenaza con arruinarlas.

Los cambios que vivirá el futbol americano en su siguiente temporada es que 10 de los 32 equipos estrenarán nuevo entrenador, luego de que las franquicias decidieran renovarse. No obstante, hay 2 casos en el que los mismos head coaches renunciaron tras fracasar en los Playoffs, como lo son Mike Tomlin y Sean McDermott. Conoce las dinastías más dominantes en la NFL.

10 de las 32 franquicias estrenarán head coach para la Temporarada 2026.|NFL

Los equipos de la NFL que tendrán nuevos head coaches

1 Atlanta: La directiva del equipo de Georgia decidió darle las gracias a Raheem Morris tras 2 temporadas en el equipo. Su sucesor será Kevin Stefanski.

2. Cleveland: Kevin Stefanski sale del equipo tras casi 6 temporadas. Todavía no se ha dado a conocer quién será su reemplazo.

3. Arizona: Jonathan Gannon fue cesado de los Cardenales tras hilar 9 derrotas durante la Temporada 2025. Su era llegó a su fin tras 3 campañas en el equipo.

4. Buffalo: Sean McDermott renunció al equipo tras fracasar en los Playoffs, es así como se da por terminada una era que duró 9 años.

5. Miami: Mike McDaniel se va del equipo tras 4 temporadas como head coach. Ahora se suma a los Chargers.

Los 5 equipos de la NFL que le dieron las gracias a sus entrenadores

6. Tennessee: Brian Callahan salió del equipo tras culminar una temporada para el olvido, pues registró 3 triunfos y 14 derrotas.

7. Raiders: Pete Carroll fue despedido del equipo que juega en Las Vegas luego de 4 temporadas, en las que no pudo clasificar a los Playoffs.

8. New York: Brian Daboll fue despedido de los Gigantes. Será suplido por John Harbaugh, quien firmó con el equipo durante los próximos 5 años.

9. Steelers: El equipo de Pittsburgh inicia una nueva era, luego del despido de Mike Tomlin, quien estuvo al frente durante 19 temporadas. Lo anterior, provocó que decidiera retirarse de la NFL.

10. Ravens: John Harbaugh se fue del equipo tras dirigirlos durante 18 temporadas. Su nueva casa será Nueva York.