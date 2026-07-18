Ni Gilberto Mora ni Julián Quiñones: el mexicano que está en el Top 10 del Mundial 2026

México tiene en el Top 10 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a un futbolista que, si bien tuvo un papel discreto, fue muy eficiente, según las estadísticas. El jugador en cuestión se codea con las grandes estrellas, como lo son Lionel Messi y Kylian Mbappé, por lo que supera a sus compañeros Julián Quiñones y Gilberto Mora, quien recibió un regalo noruego; así lo compartió Erling Haaland en sus redes sociales.

Roberto "Piojo" Alvarado, quien tiene un gran salario en el Guadalajara, es el mexicano que está en el Top 10 de la justa mundialista en cuestión de rendimiento, pues de acuerdo a la página de Observatorio de Futbol del CIES, el futbolista de Chivas se ubica en el noveno puesto con un porcentaje de 84.9, solo por encima del colombiano Jhon Arias.

Piojo Alvarado está en el noveno puesto de mejor rendimiento.|@piojo.alvarado

Lionel Messi - 93.4 Kylian Mbappé - 89.4 Michael Olise - 89.2 Ering Haaland - 87.9 Martín Ødegaard - 86 Jude Bellingham - 85.7 Rodri Hernández - 85.6 Vinícius Junior - 84.9 Roberto Alvarado - 84.9 Jhon Arias - 84.4.

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El rendimiento de Piojo Alvarado con México en el Mundial 2026

Roberto fue pieza clave en el cuadro de lujo de Javier Aguirre, pues fue titular en los 5 partidos que disputó el equipo azteca. Durante su participación, el jugador de Chivas dio 3 asistencias: ante Sudáfrica, Chequia y Ecuador.

El extremo, que con la Selección Mexicana también fungió en la defensiva, disputó en total 430 minutos. Además, generó 4 ocasiones claras de gol, registró 2.6 pases clave por partido.

https://x.com/CIES_Football/status/2077641883212513286?s=20

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