Todos lo quieren, pero este es el SUELDO de Roberto Alvarado en Chivas

La participación que Roberto Alvarado tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha hecho que distintos equipos, en México y el resto del mundo, volteen a verlo en la búsqueda de un hipotético fichaje, mismo que no será sencillo toda vez que es un miembro vital de Chivas.

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Como sabes, Roberto Alvarado se ha convertido en un jugador fundamental desde su llegada a Chivas, hecho que ha crecido desde el arribo de Gabriel Milito. Ante ello, no está de más conocer el sueldo que este jugador percibe en el Rebaño Sagrado debido a su nivel en el campo.

¿Cuál es el sueldo de Roberto Alvarado en Chivas?

Roberto Alvarado se consolidó como uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que algunos equipos, como el Flamengo de Brasil, se habrían acercado a él para conocer sus pretensiones, lo anterior de acuerdo con diversos reportes de Pablo Oliveira e Ike Carrera.

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Bajo este contexto, el portal El Futbolero sostiene que el sueldo de Roberto Alvarado asciende a los 1.4 millones de dólares al año; es decir, por dos temporadas. En ese sentido, la fuente detalla que si el Flamengo quiere ficharlo debería ofrecer entre 1.5 y 2 millones en salario.

Cabe decir que Transfermarkt valora a Roberto Alvarado en 8 millones de dólares y su contrato expira hasta el 2029, por lo que, si el Flamengo o cualquier otro equipo desea sacarlo de Chivas, tendrían que desembolsar una importante cantidad de dinero de cara a la siguiente temporada.

¿Cuáles son los números de Roberto Alvarado en el Guadalajara?

Roberto Alvarado llegó a Chivas proveniente de Cruz Azul en enero del 2022, por lo que ya tiene más de cuatro años en la institución tapatía. En esta cantidad de tiempo, el Piojo acumula más de 13,400 minutos en 167 encuentros, mismos en donde registra 32 anotaciones y 30 pases a gol.