Ni mexicano ni argentino: La nacionalidad que usaron para registrar a Santi Giménez con el Porto

El futbol mexicano vio en Santi Giménez una gran noticia moviéndose del Milán, donde la situación ya se había complicado demasiado. En ese sentido, se espera que la llegada al Porto le sea benéfica en unos años que fueron obscuros tras llegar a Europa y romperla con el Feyenoord. Por ello, llamó la atención que en su arribo a Portugal, no fuera registrado como mexicano… ni como argentino. Así luce este polémico detalle.

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¿Por qué Santi Giménez no fue registrado como mexicano?

Alrededor del Chaquito siempre ha existido su debida polémica sobre su doble nacionalidad. El ariete que eligió a la selección mexicana nació en Argentina y es por eso que lo han comentado por dicho asunto en múltiples espacios. Pero en su nuevo club muchos se percataron que no lo registraron como mexicano y tampoco como argentino. Santi Giménez está dado de alta con el Porto como italiano.

Eso claramente llamó la atención y tiene una razón justificable para los directivos que quieren al ariete listo lo antes posible. Giménez tiene dicha ascendencia por parte de la familia de su padre. En ese sentido, migración no tiene que intervenir, y el delantero de 25 años incluso podría ver su debut este mismo viernes 4 de septiembre.

En un inicio algunos ya comenzaban a provocar teorías, pues creyeron que se le había registrado como argentino. Sin embargo, el Porto decidió hacerlo así para agilizar todo el proceso, que tuvo sus debidas complicaciones en las negociaciones para cerrar al muchacho mexicano. Santiago llega en calidad de préstamo y con ciertas particularidades que lo harían su ariete al menos este año futbolístico.

¿Cuántas nacionalidades tiene Santi Giménez?

Una de las particularidades de este ariete de selección nacional es que cuenta hasta con 5 nacionalidades.