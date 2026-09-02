Cuánto dinero debe pagar Porto para fichar definitivamente a Santiago Gimenez

Santiago Gimenez había tenido malas noticias en el AC Milan pero ahora cambió el rumbo de su carrera al llegar al Porto. El delantero mexicano fue anunciado como nuevo refuerzo del conjunto portugués, que lo incorporó mediante un préstamo por un año para darle una nueva oportunidad en el futbol europeo.

Con el préstamo de Santi Gimenez al Porto confirmado, muchos se preguntan sobre cuál es su opción de compra. De acuerdo con la información de César Luis Merlo, el acuerdo contempla una obligación de compra según objetivos establecidos en el contrato.

Santi Gimenez llegó a préstamo al Porto pero lo deben comprar por esta cifra

Santiago Gimenez fue cedido por el AC Milan al Porto durante un año. Sin embargo, la operación contempla una obligación de compra por 18 millones de euros si el "Bebote" cumple ciertos objetivos durante su etapa con el conjunto portugués.

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El acuerdo le permitirá al delantero continuar su carrera en Europa y buscar la regularidad que no consiguió durante su paso por Italia. Porto apostó por un atacante que anteriormente logró destacar con Feyenoord y que ahora tendrá la posibilidad de recuperar protagonismo.

El propio club portugués presentó al mexicano con un mensaje que reflejó las expectativas alrededor de su llegada. “Quiero enseñarles de lo que estoy hecho”, expresó el ex Cruz Azul, quien buscará responder dentro de la cancha a la confianza recibida.

Santiago Gimenez nunca pudo brillar en el Milan

La etapa de Santiago Gimenez en el AC Milan estuvo marcada por la falta de continuidad. El delantero llegó a Italia después de convertirse en una de las referencias ofensivas del Feyenoord, pero no consiguió consolidarse como esperaba con el conjunto rossonero.

Ahora, el mexicano tendrá que comenzar nuevamente en Portugal. Porto espera que pueda recuperar las características que mostró en Países Bajos. Con 25 años, Gimenez todavía tiene margen para recuperar su mejor versión en el futbol europeo.

El préstamo del “Bebote” al Porto es una nueva oportunidad para demostrar su capacidad y, si cumple los objetivos establecidos, convertir los 18 millones de euros en una compra definitiva por parte del club portugués.

