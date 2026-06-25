Ni siquiera te imaginas lo estricto que es el Hormiga González con su alimentación: el propio Aguirre lo confesó

Mientras las Chivas de Guadalajara tendrían una nueva baja, la Hormiga González está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional con la Selección Nacional de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero de 23 años ya tuvo su debut mundialista y recientemente se reveló su rutina estricta de alimentación.

La Hormiga González se alimenta de una manera especial con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Javier Aguirre, entrenador que estuvo presente cada vez que México avanzó primera de su grupo en un Mundial, relató en conferencia de prensa que la plantilla de México tiene a 40 personas encargadas del cuidado de los jugadores en la alimentación y otros aspectos. Y ahí reveló algo increíble: “la Hormiga González pesa su comida, es un espectáculo”.

La famosa historia de la polémica de la Hormiga González con los tacos

Antes de este acontecimiento, hace poco más de un año, Armando González estuvo involucrado en una situación que generó comentarios entre aficionados de Chivas. En aquel momento comenzó a circular un video donde aparecía junto a su familia dentro de una taquería, relajado y tomando agua después de un partido en el que había colaborado con un gol.

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Las imágenes provocaron rumores sobre una supuesta cena de tacos tras el encuentro, diciendo que tal vez no se alimentaba de la mejor manera o suponiendo que se estaba “dando un gusto”.

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Sin embargo, tiempo después el padre de la Hormiga González aclaró que el delantero mantenía la dieta establecida por el club, incluso cuando acompañaba a su familia a ese tipo de lugares.

“Él es muy disciplinado. Sale del estadio con su comida y eso es lo que consume aunque esté con nosotros”, explicó en aquel entonces durante una charla con medios de comunicación. El papá aclaró que solo iba a los lugares de venta de tacos porque era amigo de los trabajadores de allí.

Además, el padre de la Hormiga señaló que el atacante cuidaba mucho su alimentación, incluso cuando viajaba a Aguascalientes para convivir con su familia. Según contó, esos cambios formaban parte de las exigencias que tenía como futbolista profesional. Y ahora la nueva situación con la Selección Mexicana en el Mundial lo reafirma.

