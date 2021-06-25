Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Niall Kearney se adelanta en el Golf Club de Múnich

El irlandés Nial Kearney firmó una tarjeta de 68 impactos, que lo hizo alcanzar un total de 11 bajo par y tomar el liderato del BMW International Open.

Niall Kearney es el nuevo líder del BMW International Open.

Escrito por: Azteca Deportes

El irlandés Niall Kearney se convirtió este viernes en el nuevo líder tras disputarse la segunda jornada del BMW International Open, evento correspondiente al European Tour, que se disputa en el Golf Club de Múnich, donde llegó a un total de 133 golpes, 11 bajo par.

Kearney, de 33 años, tiene la oportunidad en las dos rondas restantes de poder ganar su primer torneo del European Tour, ya que aventaja en dos golpes a sus perseguidores.

En el segundo día de actividad, el golfista irlandés firmó una tarjeta con 68 impactos, 4 bajo par, con un total de cinco birdies, pero cometió un bogey en el hoyo 17 que lastró su gran actuación.

Te puede interesar: María Fassi abre en el top-10 del Women’s PGA Championship

A dos golpes del líder, se encuentra empatado un grupo de golfistas compuestos por el español Jorge Campillo, el austriaco Bernd Wiesberger, el japonés Masahiro Kawamura, el francés Adrien Saddier y el noruego Viktor Hovland con un total de 135 golpes, 9 bajo par.

“He estado en casa las últimas semanas. Tuve mucho tiempo para descansar, viajaba bastante antes de eso, jugando. Fue genial llegar a casa, recargar energías y volver a salir”, dijo Kearney.

“Es una gran oportunidad. Este año ha sido genial para mí. Estoy consiguiendo muchas oportunidades en buenos torneos. Tengo que intentar aprovecharlas. Tuve un comienzo decente en España, en Canarias. Sólo necesito concretar.”

Por su parte, Campillo entregó en esta segunda jornada una tarjeta con 68 (-4), fruto de siete birdies y tres bogeys en los hoyos 3, 7 y 12.

Del resto de españoles, los golfistas que consiguieron pasar el corte fueron Pablo Larrazábal (-8), Sebastián García Rodríguez y Álvaro Quirós (-7), Nacho Elvira (-5), Alejandro Cañizares (-4) y Adrián Otaegui (-3); mientras que Sergio García y Carlos Pigem superaron en dos golpes el par del campo.

Te puede interesar: Abraham Ancer y Carlos Ortiz en el top-25 rumbo a Tokio 2020

Asimismo, avanzó al fin de semana el argentino Andrés Romero (-4) que se situó a siete golpes del líder, el irlandés Niall Kearney.

EFE

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP