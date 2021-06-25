Niall Kearney se adelanta en el Golf Club de Múnich

El irlandés Niall Kearney se convirtió este viernes en el nuevo líder tras disputarse la segunda jornada del BMW International Open, evento correspondiente al European Tour, que se disputa en el Golf Club de Múnich, donde llegó a un total de 133 golpes, 11 bajo par.

Kearney, de 33 años, tiene la oportunidad en las dos rondas restantes de poder ganar su primer torneo del European Tour, ya que aventaja en dos golpes a sus perseguidores.

En el segundo día de actividad, el golfista irlandés firmó una tarjeta con 68 impactos, 4 bajo par, con un total de cinco birdies, pero cometió un bogey en el hoyo 17 que lastró su gran actuación.

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A dos golpes del líder, se encuentra empatado un grupo de golfistas compuestos por el español Jorge Campillo, el austriaco Bernd Wiesberger, el japonés Masahiro Kawamura, el francés Adrien Saddier y el noruego Viktor Hovland con un total de 135 golpes, 9 bajo par.

“He estado en casa las últimas semanas. Tuve mucho tiempo para descansar, viajaba bastante antes de eso, jugando. Fue genial llegar a casa, recargar energías y volver a salir”, dijo Kearney.

“Es una gran oportunidad. Este año ha sido genial para mí. Estoy consiguiendo muchas oportunidades en buenos torneos. Tengo que intentar aprovecharlas. Tuve un comienzo decente en España, en Canarias. Sólo necesito concretar.”

Por su parte, Campillo entregó en esta segunda jornada una tarjeta con 68 (-4), fruto de siete birdies y tres bogeys en los hoyos 3, 7 y 12.

Del resto de españoles, los golfistas que consiguieron pasar el corte fueron Pablo Larrazábal (-8), Sebastián García Rodríguez y Álvaro Quirós (-7), Nacho Elvira (-5), Alejandro Cañizares (-4) y Adrián Otaegui (-3); mientras que Sergio García y Carlos Pigem superaron en dos golpes el par del campo.

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After 36 holes in Germany 🇩🇪#BMWInternationalOpen — The European Tour (@EuropeanTour) June 25, 2021

Asimismo, avanzó al fin de semana el argentino Andrés Romero (-4) que se situó a siete golpes del líder, el irlandés Niall Kearney.

EFE

