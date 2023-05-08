Nick Cassidy gana en Mónaco y es nuevo líder de la Formula E

Nick Cassidy adelantó a Mitch Evans, que se defendió de su compatriota hasta que un Safety Car al final de la carrera aseguró la victoria.

La partida de ajedrez a 240 km por hora tuvo altibajos mientras los líderes luchaban por el control y por marcar el ritmo, pero los decisivos movimientos de Cassidy en los primeros compases de la carrera dieron el resultado definitivo. Una vez que su ingeniero dio luz verde para un sprint final de seis vueltas, Cassidy no miró atrás, a pesar de las atenciones del Jaguar de Evans.

E-Prix de Mónaco R9, Resumen Completo | Formula E

El propio Evans había escalado desde la sexta posición de la parrilla hasta la segunda en el momento de la bandera a cuadros y estuvo a poca distancia del Envision hasta que salió el Safety Car a tres vueltas del final de la carrera. El doblete del neozelandés supuso cuatro victorias consecutivas, un nuevo récord de Formula E para un solo país.

Jake Dennis de Avalanche Andretti no ha podido con la pareja líder, pero ha arrancado desde la posición 11 de la parrilla para subir al último escalón del podio.

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Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team), que pensó que había conseguido la Pole Position, pero una penalización posterior a la sesión le dio el honor a Jake Hughes de McLaren, quién fue cuarto, incapaz de competir con la combinación de velocidad y eficiencia del trío a la cabeza. Hughes le siguió en la meta, con Dan Ticktum (NIO 333 Racing) aferrándose a la sexta posición a pesar de un par de rasguños al final de la carrera y algunos daños en su coche.

Pascal Wehrlein, durante mucho tiempo líder de la clasificación de pilotos, sólo pudo mejorar hasta la posición 11 desde la 12 en la parrilla, lo que provocó que tanto el piloto como su equipo TAG Heuer Porsche de Formula E perdieran el control de sus respectivos campeonatos.

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Los 121 puntos de Cassidy le sitúan por delante de Wehrlein con 100 puntos en la tabla de pilotos, con Jake Dennis ahora tercero con 96 puntos y Evans justo detrás con 94 puntos. Vergne deja Mónaco quinto en la carrera.

Envision Racing salta ahora a lo más alto de la clasificación de equipos con 182 puntos.

