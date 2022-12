Nick Sirianni confirma a Gardner Minshew contra Dallas

Nick Sirianni, entrenador en jede de las Águilas de Filadelfia, confirmó en conferencia de prensa al jugador que ocupará la posición titular de quarterbck en el duelo divisional del este de la nacional del fin de semana.

Después de muchas especulaciones con respecto al estado de salud de Jalen Hurts tras el golpe en el tercer cuarto de la semana 15 en el duelo contra los Osos de Chicago, la prudencia, mesura, además de vista clara en el objetivo a mediano plazo, prevaleció.

El titular contra los Vaqueros de Dallas en la semana 16 será “el suplente” Gardner Minshew

Sirianni asegura que a pesar de los esfuerzos por tener de vuelta a Jalen Hurts, lo mejor para el jugador es que la próxima semana de la temporada regular no esté activo para darle más tiempo de recuperación con la mira puesta en postemporada.

“Jalen hizo todo lo que pudo para tener su cuerpo listo para el partido y al final del día, no será posible. Lo intentó como loco, que de eso no haya duda y a pesar de estar mermado desea jugar; es el jugador más reacio que he conocido”.

Tras la confirmación de la ausencia del jugador que contiende en la carrera para ser el más valioso de la temporada, Hurts deja su lugar a Minshew. A lo largo de la carrera de Gardner dentro de la NFL tiene estadísticas sólidas para pensar en que las Águilas no modificarán “tanto” su plan de juego en esta rivalidad que tienen con Dallas.

Minshew tiene 63.2 por ciento de pases completos a lo largo de su carrera y un rating de pasador de 93.9, 41 anotaciones y 12 intercepciones. Estas son estadísticas sólidas para no dar por perdido el partido a pesar del reto que representa la defensa de los “vaqueros”.

La diferencia entre el titular y el suplente reside en la movilidad dentro de la bolsa y la clara distancia con respecto a la atletisidad y doble amenaza que representa para una defensa poder contener a cada uno de estos jugadores.

“Gardner será nuestro titular, y él estará listo. Trabajó toda la semana para tener este oportunidad dentro de un gran equipo de fútbol americano y tiene buenas repeticiones con el primer equipo; está listo para el partido” Las palabras y el apoyo público de Nick Sirianni al quarterback suplente.