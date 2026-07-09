Nico Williams redobló la apuesta tras decir que Messi no era su ídolo: “Me gustaría enfrentarme y…”

Las declaraciones de Nico Williams volvieron a dar de qué hablar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después de asegurar días atrás que Lionel Messi no era su ídolo, el atacante español volvió a referirse al capitán argentino. Esta vez habló de un posible cruce en la final y dejó un deseo muy claro para el cierre del torneo.

España sigue con vida en la competencia y espera el duelo de cuartos de final ante Bélgica. En ese contexto, Nico Williams aseguró que ya está recuperado de la lesión sufrida frente a Uruguay y expresó su confianza en el equipo dirigido por Luis de la Fuente. También reveló cuál sería su escenario ideal para el desenlace del campeonato.

Nico Williams señaló a Nicolás de la Cruz como un jugador que actuó llevado por la frustración luego de causarle una lesión que limitará su participación en el Mundial 2026|Isaac Ortiz

Nico Williams redobló la apuesta tras hablar de Messi

En una reciente entrevista, el futbolista fue consultado por el 19 de julio, fecha de la final del Mundial. Su respuesta fue directa: “¿Qué haré el 19 de julio? Ganar el Mundial”. Luego fue más allá al afirmar que le gustaría enfrentar a la selección argentina en ese partido y cambiar de jersey con Lionel Messi, aunque reconoció que muchos querrán esa playera.

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El extremo de 23 años del Athletic Club de Bilbao explicó además que no incorporaría jugadores nacionalizados a su selección porque considera que los mejores futbolistas están en España. Sus declaraciones llegaron después de la clasificación española sobre Portugal y en medio de la expectativa por un posible regreso a las canchas tras superar sus molestias físicas.

Nico Williams: “Ya jugué contra todos mis ídolos”



Lamine Yamal: “Has jugado vs Messi?”



Nico Williams: “No pero NO ES MI ÍDOLO”



Su ídolo es Cristiano Ronaldo, lo ha dicho muchas veces. 👏🏻🤍 pic.twitter.com/LuznhNYhjh — MT2 (@madrid_total2) July 1, 2026

Nico Williams apunta a volver con España

Williams volvió a entrenar junto al resto del grupo y quedó disponible para Luis de la Fuente. Antes del duelo contra Bélgica expresó que atraviesa un buen momento y que espera tener la oportunidad de participar nuevamente.

Si España elimina a Bélgica, avanzará a las semifinales, donde enfrentaría al ganador de la serie entre Francia y Marruecos. Del otro lado del cuadro, la selección argentina deberá superar a Suiza y luego a Inglaterra o Noruega para que el cruce imaginado por Williams pueda hacerse realidad.

Lionel Messi, jugador de Argentina, fue crítico contra la FIFA en 2014|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Nico Williams y Lionel Messi: el posible cruce en la final

El delantero español dejó atrás la polémica generada por decir que Messi no era su ídolo, pero mantuvo al capitán argentino como protagonista de sus declaraciones. Ahora aseguró que le gustaría compartir una final con él y cambiar la camiseta al terminar el partido. ¿Se dará el Argentina - España el 19 de julio por la final del Mundial?

