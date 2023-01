Nicolás Benedetti envió un mensaje al Club América

Nicolás Benedetti vive un nuevo impulso en Mazatlán FC. El jugador de los cañoneros se animó a hablar de lo que significará para él el duelo ante el América por la jornada 4 del Clausura 2023 y cómo tomó la decisión de salir de Coapa.

“Será un partido especial por mi pasado en el América y porque conozco todo lo que se vive dentro de este equipo. Nosotros estamos rígidos de puntos y hay que darle vuelta a la página rápido, será un partido muy especial y espero ganarlo. La decisión la tomé con mi familia, tuve un año bueno en lo personal y sentí que era lo mejor quedarme en Mazatlán, yo creo mucho en este proyecto, fue una decisión que tomé y creo que hay que bancarla y espero obviamente que sea bueno para mí y para el futuro”, dijo el futbolista cafetero en entrevista para Azteca Deportes.

Por otro lado, Nicolás se refirió a su paso por el nido de Coapa y le mandó un mensaje a la afición americanista.

“Cuando uno está lesionado no puede tener minutos, hoy mi mente está en Mazatlán y necesito retomar esos minutos que eran indispensables para mí, porque venía de un año donde no podía jugar, acá he encontrado ese respaldo y espero que pueda seguir así llevando lo mejor con este grupo. Creo que con el club América había cumplido un ciclo, siempre voy a estar muy agradecido porque fue el equipo que me dio la oportunidad de salir de mi país, siempre lo voy a decir que para mí es el más grande de México, aprendí muchísimas cosas pero uno también tiene que tomar decisiones y riesgos”, expresó el volante de Mazatlán FC.

Benedetti y su futuro con el Mazatlán

Finalmente, el jugador cañonero expresó cuáles son sus aspiraciones con Mazatlán FC y espera alcanzar su potencial en el Clausura 2023.

“Quisiera jugar una liguilla con este equipo, llegar a la final, siento que lo podemos lograr, obviamente hay que trabajar muchísimo, los equipos son de mucha calidad, pero creo que lo podemos lograr. Me falta mucho por dar, en lo personal creo que jugaré mucho y eso me hará cambiar muchas perspectivas, creo que será el mejor año, eso es lo que estoy planeando y seguir creciendo, todavía me queda mucho por recorrer y espero que vean a un Nicolás mucho más maduro en todos los aspectos”, sentenció Nicolás Benedetti.

